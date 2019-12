Saját jelöltet indít a Momentum a XIII. kerületben

Jelentősen szűkül az ellenzéki politikai mozgástér is.

135 igen, 54 nem szavazattal és 0 tartózkodással az Országgyűlés működésének és a Házszabálynak a kormánypárti képviselők által kezdeményezett módosítását is megszavazták. A képviselőkre így az eddiginél sokkal szigorúbb büntetést szabhatnak ki például a parlamenti tiltakozó akciók miatt, ráadásul jelentősen szűkül az ellenzéki politikai mozgástér. A módosítás ugyanis úgy változtatja meg a frakcióalakítás szabályait, hogy az megnehezíti az ellenzéki összefogást a 2022-es választás előtt.



A házszabály így kimondja: frakciót a képviselők előző általános választásán országos pártlistát állító és mandátumot szerző ugyanazon párthoz tartozó képviselők jogosultak alakítani. A közös országos listát állító és mandátumot szerző pártokhoz tartozó képviselők közös vagy önálló képviselőcsoport alakítására jogosultak. Azt a képviselőt kell párthoz tartozónak tekinteni, aki párt jelöltjeként indult a választáson. A közös jelöltet a választási eljárásról szóló törvény szerinti bejelentésben foglalt párt jelöltjének kell tekinteni. A választási eljárási törvény úgy rendelkezik: a közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt melyik jelölő szervezethez tartozik. Ugyanígy a közös lista állításakor be kell jelenteni, hogy az egyes jelöltek melyik jelölő szervezethez tartoznak. A parlamenti képviselőcsoport csak a jelölő szervezettel megegyező elnevezéssel alakulhat meg. A közös frakció elnevezésének pedig az összes részes párt nevét tartalmaznia kell. Változás továbbá, hogy a független és a függetlenné vált képviselő megbízatása alatt képviselőcsoport megalakításában nem vehet részt és frakcióhoz nem csatlakozhat. A módosítás arról is rendelkezik, hogy az Európai Tanács ülésének kimeneteléről szóló tájékoztatást a miniszterelnök napirend előtti felszólalásának speciális fajtájaként nevesíti. A házszabály úgy szól majd, hogy a miniszterelnök az Európai Tanács ülését követően annak kimeneteléről történő tájékoztatás céljából az ülésnap kezdetekor, napirenden kívül felszólalhat. A házszabály-változtatás érinti a törvényalkotási bizottság munkáját is: így például a tárgysorozatba-vételi vitákat ezentúl nem a plénum előtt, hanem a bizottságban folytatják le. A módosításról