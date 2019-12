Babis lemondását 80 ezren is követelhették Prágában

Fogolycsere, a harcoló felek szétválasztása újabb három szakaszon, a "Steinmeier-formula" törvénybe iktatása, és egy újabb csúcs, nagy valószínűséggel áprilisban, addig is további konzultációk miniszteri és szakértői szinten. A tárgyalások alapjául változatlanul a minszki megállapodások szolgálnak - így foglalható össze a hétfői párizsi normandiai négyes csúcstalálkozó eredménye.



A találkozó végén a helyszíni beszámolók szerint az éjszakába nyúló sajtótájékoztatón az újságírók négy többé-kevésbé elégedett politikust hallhattak, Bár egyikük sem érte el azt, amire vágyott, de magában elkönyvelhette, hogy annyit viszont igen, amennyire reálisan számíthatott. A házigazda Macron francia elnök szerint a következő csúcs idejére meg kell teremteni a donyec-medencei helyi választások feltételeit, Merkel német kancellár ezt igen nehéznek látja, de állítja, kellő politikai akarattal elérhető, Putyin orosz elnök azt szorgalmazta, hogy a béketeremtés folyamatát hangolják össze a politikai lépésekkel, mindenekelőtt a Donyec-medence különleges státusának ukrán törvénybe iktatásával. A legnagyobb teherrel a vállán Zelenszkij ukrán elnök érkezett Párizsba, őt ugyanis hazai ellenzéke, elődjével, Porosenkóval az élen kemény figyelmeztetésekkel bocsátotta útjára, nehogy át merje lépni a "vörös vonalat", és kapituláljon orosz partnere előtt. Mindezt tömeggyűlések szervezésével nyomatékosították. Nos, a részletes tudósítások alapján valószínűsíthető, sem a négyes megbeszéléseken, sem az orosz-ukrán kétoldalú - köztük a két elnök másfél órás négyszemközti - tárgyalásain nem fenyegetett ez a veszély. Avakov ukrán belügyminiszter szükségesnek tartotta újságírók előtt kijelenteni, hogy az elnök derék fickó, keményen tartja az ukrán tárgyalási pozíciót. Zelenszkij korábban többször is az első helyen említette céljai közt a fogolycserét, kedden napközben érkezett a hír, hogy ez a tárgyalásokon született megállapodásoknak megfelelően megvalósul: a szemben álló felek fogságában levő több mint száz ember december 31-ig visszatérhet családjához. A csapatszétválasztás folytatódása szintén sikernek könyvelhető el. Nem sikerült viszont egyetértésre jutni, mikor kerül ismét Kijev ellenőrzése alá a 408 kilométeres közös határszakasz ukrajnai oldala. Putyin szerint ezt a helyi választások másnapján kell teljesíteni, Zelenszkij azt mondja, még a választások előtt. Lehetséges a kompromisszum - vélik elemzők, az ukrán elnök is bizakodó. Nem látszik gond a Donyec-medence különleges státusának törvényi rendezésével, a részletek - amúgy nem túl egyszerű - tisztázása után amnesztiáról is szó lehet, Ukrán részről azonban továbbra sem hajlandók közvetlen tárgyalásokra a szakadárok vezetőivel, márpedig ez folyamatosan visszatérő orosz követelés. A nézeteltérések lajstroma persze nem teljes, lesz min dolgozniok a szakértőknek, de a négy hónap múlva esedékes csúcs összehívásának nincs előfeltétele.