Felmentette egy cseh bíróság Andrej Babiš volt kormányfőt a Gólyafészek-ügyben

Babiš ellen egy másik vizsgálat is folyamatban van a jogtalanul szerzett uniós támogatásokkal kapcsolatos ügyben, továbbá a francia sajtó szerint Franciaországban is vizsgálatot folytatnak vele szemben az ottani ingatlanjának megszerzésével kapcsolatban felmerült pénzügyi csalás gyanúja miatt. A volt miniszterelnök üdvözölte az ítéletet, ahogy nagy barátja, Orbán Viktor is. Az államügyész fellebbezést fontolgat.