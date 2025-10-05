Ez a politikai karrierje csúcsa – mondta.
Az ANO a prágai kivételével mindegyik régióban nyert, a milliárdos üzletember újra kormányfő lehet.
A kétnapos megméretés arról szól, hogy Csehország végleg a Nyugat felé orientálódik vagy a populizmus és a nacionalizmus vonzáskörébe kerül.
A kormányfő mihamarabbi jobbulást kívánt és közölte, Szlovákia után az erőszak beszivárgott a cseh politikába is.
Az incidens egy kampánygyűlésen történt. A cseh belügyminiszter elítélte az erőszakot.
Előzőleg nagy volt a titkolózás.
A Patrióták Európáért mindegyik pártját nem lehet oroszbarátnak nevezni, de mindegyikük szélsőséges.
A Tisza Párt alelnöke is reagált Orbán Viktor, Andrej Babis és Herbert Kickl nagy bejelentésére.
A miniszterelnök cseh és osztrák partnereivel szabdalná tovább az európai szélsőjobboldalt, nagy az önbizalom.
Az európai patrióta erők a dokumentumban azt ígérik, hogy a kontinens jövőjét visszaadják az európai embereknek.
Egyelőre egyik pártcsalád sem akarja befogadni sorai közé a kormánypárti képviselőket.
Informátorunk állítása szerint a frakció ötlete a magyar miniszterelnöktől származik.
Prágában nemzeti csúcsot tartott az államfő, a kormányfő és a legfőbb ellenzéki vezető. Mindannyian kiálltak Ukrajna szuverenitása, területi integritása visszaszerzésének támogatása mellett, egyben szorgalmazták a konfliktus békés megoldását is.
A magyar miniszterelnököt és a szlovák kormányfőt, valamint Andrej Babis volt cseh miniszterelnököt a résztvevők háborús bűnrészesnek nevezték.
Az európai liberálisoknál egyre jobban szemet szúr, hogy a pártcsaláshoz tartozó ANO vezetője nyíltan támogatja Orbán Viktor politikáját.
Az indítványt a Momentum jegyezte, valamint a holland, a svéd, az osztrák, a szlovák, és a lengyel liberális pártok.
A beiktatandó elnök szerint egy bizonyos érték nyert az elnökválasztáson.
A volt miniszterelnök feljelentést tett, és lemondta az összes kampányrendezvényét.
A bizalmatlansági indítvány nem ment át a parlamentem.
Petr Fiala cseh miniszterelnök kormánya számára valójában nagyon is fontos, hogy ne Andrej Babis legyen az új cseh köztársasági elnök.
Az itthon jól ismert, teljesen hamis jelszóval kampányol a cseh elnökválasztáson a volt kormányfő: ha ellenfele nyer, háborúba vezeti hazáját. Ez az üzenet azoknak szól, akiknek fogalmuk sincs a prágai viszonyokról.
Pavel 35,4 százalékot szerzett, Babis 0,4 százalékkal kevesebbet.
Államfőként kíván visszatérni Andrej Babiš volt cseh miniszterelnök. Az első fordulót megnyerheti ugyan, de a második körben igen nehéz dolga lesz.
Babiš ellen egy másik vizsgálat is folyamatban van a jogtalanul szerzett uniós támogatásokkal kapcsolatos ügyben, továbbá a francia sajtó szerint Franciaországban is vizsgálatot folytatnak vele szemben az ottani ingatlanjának megszerzésével kapcsolatban felmerült pénzügyi csalás gyanúja miatt. A volt miniszterelnök üdvözölte az ítéletet, ahogy nagy barátja, Orbán Viktor is. Az államügyész fellebbezést fontolgat.
Megoszlanak a vélemények Csehországban arról, mennyire kell komolyan venni azt a szombati megmozdulást, amelyen 70 ezren tüntettek nem csak Petr Fiala kormánya ellen, hanem azért is, hogy a növekvő energiaárak miatt enyhítsenek az Oroszország elleni szankciókon.
Éles szembenállást jelent a cseh parlamenti pártok között az Orbán-kormány politikája.
Továbbra is a Gólyafészek-ügy miatt kell felelnie a volt miniszterelnöknek.
Leginkább az illiberális vezetőkre jellemző, hogy a választási kampány finisében brutális osztogatásba kezdenek, de egyes uniós tagországban is volt példa hasonlóra, igaz, jóval visszafogottabban, mint nálunk.
Éles hangú tweetben ítélte el Markéta Pekarová Adamová, a prágai parlament elnöke, hogy Orbán Viktor a kazahsztáni kormányt biztosította támogatásáról a közép-ázsiai országban zajló tüntetések résztvevőivel szemben - hívja fel a figyelmet a Bloomberg.