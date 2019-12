Kiesett az Inter és az Ajax a BL-ből

Mindkét csapat hazai pályán szenvedett vereséget a csoportkör utolsó fordulójában.

Az Internazionale és az Ajax sem jutott be a nyolcaddöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában kedden mindkét együttes hazai pályán vereséget szenvedett. Az olasz csapat az erősen tartalékos Barcelonával szemben maradt alul 2-1-re, úgy, hogy 1-1-es állásnál a milánói gárda két gólját is les miatt érvénytelenítették. Az előző idényben elődöntős amszterdami együttes 1-0-ra kapott ki a vendég Valenciától, így a forduló előtt hiába vezette csoportját, a Chelsea Lille elleni sikerével a harmadik helyre szorult, és csak az El-ben folytathatja jövőre. A Barcelona mellett az F csoportból hazai győzelmével a Borussia Dortmund jutott a legjobb tizenhat közé, a G jelű négyesből pedig az Olympique Lyon lett a másik befutó a már korábban csoportgyőztes RB Leipzig mellett, miután 0-2-ről egyenlíteni tudott hazai pályán a németek ellen. A lipcseieknél Gulácsi Péter végigvédte a találkozót, míg Willi Orbán továbbra is sérülés miatt hiányzott.