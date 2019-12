Akkorát szerencsétlenkedtek a Médiatanács új tagjai az eskütételkor, hogy Orbán is összevonta a szemöldökét (videó)

December 11-től Dull Szabolcs a főszerkesztő, a leköszönő Tóth-Szenesi Attila a lap vezető szerkesztőjeként folytatja.

2019. december 11-től Dull Szabolcs az Index.hu új főszerkesztője, a leköszönő Tóth-Szenesi Attila a lap vezető szerkesztőjeként folytatja – közölte az Index. A portál közleményében felidézi: Dull Szabolcs 2014 óta dolgozik az Indexben. A politikarovat munkatársaként kezdett szerkesztő-újságíróként, elsősorban pártokról és politikai történesekről írt. 2019-ben az európai parlamenti választások után a sportrovat vezetőjeként folytatta, most pedig főszerkesztőnek nevezte ki Pusztay András vezérigazgató és Bodolai László, az Index.hu Zrt. igazgatóságának elnöke. Dull Szabolcs terve az, hogy az eddigi indexes hagyományok szellemében vezeti tovább az újságot. Dull Szabolcs az Index előtt 2011 és 2014 között az Origo Hírek rovatának újságírójaként is politikai, parlamenti témákról írt. Azelőtt, 2008-tól 2011-ig a Kossuth Rádió Krónika című hírműsorának riportere volt, illetve a Figyelőben és a Manager magazinban is publikált cikkeket. 2008-ban az ELTE-n végzett francia és kommunikáció szakon. Jelenleg az ELTE ÁJK-n hallgat jogot, az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékén pedig újságírást tanít.