A kormány 79 millióból végeztet vizsgálatokat, hogy megállítsa a szabadkai székesegyház süllyedését

A fideszes politikai ejtőernyősnek a főpolgármester mondott fel.

Közvetlenül az önkormányzati választás előtti napon kötött három évre szóló kétmilliárdos létesítményüzemeltetési szerződést a Főtáv, amelynek vezérigazgatóját hétfőn menesztette Karácsony Gergely főpolgármester - írja a Privátbankár.hu . Mitnyan György egyike azon fővárosi cégvezetőknek, akik Tarlós István főpolgármestersége idején klasszikus politikai ejtőernyősként landolt a nekik kinézett gazdasági társaságok élén. Mitnyan soha nem tartozott a Fidesz hardcore politikusai közé, de az elmúlt évtizedekben elég jól fizető állásokat sikerült megcsípnie magának, amelyeket kisebb-nagyobb botrányokkal tarkítva töltött be. A Fidesz jelöltjeként választották meg a XII. kerület polgármesterévé 1998-ban és két cikluson át sikerült megtartania a posztot. Néhány kisebb botránya volt, 2005-ben például Néhány kisebb botránya volt, 2005-ben például

ő írta volna elő a Fővárosi Közgyűlésben, hogy a nők szoknyája legfeljebb a térd felett 2-3 centiméterrel végződhet, nem lehet rövidebb.

"De ezt is szigorúan abban az esetben, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy teljesen tökéletes lábakkal rendelkezünk" – írta a dress code-ról szóló előterjesztésben, amit végül az akkor még Demszky Gábor főpolgármester vezette testület elvetett. Szintén Mitnyan nevéhez fűződik a XII. kerületben engedély nélkül felállított Turul-szobor is, amit végül a jelenlegi polgármester Pokorni Zoltán javaslatára később második világháború XII. kerületi áldozatainak emlékművére kereszteltek át. Mitnyan később Tarlós pénzügyi tanácsadója volt, majd 2015 január elsejétől vette át a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. vezetését. "Kinevezése egyértelmű politikai gesztus volt, de még kritikusai is elismerik, hogy az évek múltával egyre inkább belejött a 650-670 fős vállalat vezetésébe" – írja a Privátbankár. A lap emlékeztet: a Főtáv vezetőjeként több olyan szerződés is kötődik hozzá, amik gyanúra adnak okot, ezeket az új városvezetés vizsgálja.

Van egy 3 évre szóló szerződés például, amit a választások előtt egy nappal írtak alá.

November végén hirdették ki a Főtáv Zrt. és leányvállalatainak telephelyein végzendő létesítményüzemeltetésre, karbantartása, vagyonvédelemre valamint takarításra és pénz- és értékszállítási feladatok elvégzésére kiírt pályázat eredményét. Ennek értelmében a Fénysziget Kft. és a He-Ba Kft. 2,06 milliárd forint fejében 36 hónapig végzi a fenti munkákat a cég 39 telephelyén. A Fénysziget visszatérő partner, 2016-ban is ők nyerték a létesítményüzemeltetésre kiírt tendert, csak akkor 360 millió forintért vállalták a munkát egy másik konzorciumi taggal. De ez a jelenleg néhány tucat alkalmazottal dolgozó cég takarítja az újpesti piacot is 2012 óta, illetve hegyvidéki önkormányzattól is kaptak már megbízást.