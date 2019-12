Bosznia bezárja a szeméttelepre épített aknaveszélyes menekülttáborát

A boszniai Bihac mellett található Vujcak ideiglenes befogadóállomás egy szeméttelepre épült, mellette még mentesítetlen aknamezők is találhatók. A sokat kritizált táborban nincs folyóvíz, áram sem és a tél beálltával tovább romlottak az amúgy is embertelen körülmények. A horvát határ közelében lévő komplexumból más menekülttáborokba szállítják a lakókat, de sokan inkább nekivágnak a horvát határ menti Pljesevica-hegyeknek, hogy így jussanak be az Európai Unióba.