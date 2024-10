Beszélik anyjuk nyelvét, de a tábort soha nem mutatták nekik meg

Nagyot fordult harminc év alatt a világ, pontosabban az ország: míg a délszláv háború idején egy modern és befogadó menekülttábor adott sok-sok embernek esélyt az új életre, ma nincs menekültügy, csak idegenrendészeti koncepció. Harminc éve Nagyatádon nyílt meg (s huszonöt esztendeje be is zárt) Közép-Európa legnagyobb menekülttábora, ahol összesen 40 ezer horvát, bosnyák, szerb és vajdasági magyar lelt menedékre – és ahol olyan iskola működött, hogy diákjai amerikai és svéd egyetemekre is bejutottak. A háború elvonult, a tábort bezárták, de több dél-szláv család a városban maradt. Van, aki azt érzi, két hazája van. Van aki azt, hogy sehová sem tartozik.