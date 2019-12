100 milliárd eurós zöld csomag a klímaváltozás ellen

A 16 éves svéd aktivistát választotta az amerikai TIME magazin az idei év emberének.

Greta Thunberg lett az év embere a Time magazinnál. A svéd tinédzser magányos tiltakozóból egy év alatt az egész világot megmozgató véleményformáló lett. Tavaly augusztus 20-án egy 15 éves lány elhatározta, hogy sztrájkba kezd: iskola helyett a klímavédelemért fog tüntetni a stockholmi parlament előtt, egészen a svéd választások napjáig. Ötletét - saját bevallása szerint - az Egyesült Államokbeli Parkland diákjai inspirálták, akik az iskolájukban történt lövöldözés után megígérték, mindaddig nem térnek vissza az intézménybe, amíg a döntéshozók nem szigorítják a fegyvertartási törvényeket. Greta Thunberg csaknem három héten keresztül – szülei és tanárai rosszallása ellenére – minden nap kiment a törvényhozás elé és azt követelte, hogy a svéd kormány azonnal teljesítse a párizsi klímaegyezményben tett vállalásait. Szórólapokat is készített, amelyeken információkat osztott meg az éghajlatváltozásról és annak katasztrofális következményeiről. Azt is elmagyarázta miért nem jár be a tanórákra: „ha a felnőttek fütyülnek a jövőmre, akkor engem az miért érdekeljen?” Kitartásával és csipkelődős humorával hamar követőkre talált. Születőben lévő mozgalma napról-napra bővült. Szeptember 8-án, a svéd parlamenti választásokat megelőző napon már százak hallgatták első nyilvános beszédét, amelyben az iskolai sztrájk folytatását hirdette meg: „Fridays for future” - vagyis „péntekenként a jövőért” jelszóval.



Világméretű mozgalmat indított Fotó: Erdős Dénes / Népszava

A mozgalom az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően hamar kinőtte Svédországot és globálissá vált. Habár Greta Asperger-szindrómától szenved és a tömegektől is irtózik, mindez nem akadályozza meg , hogy a világ különböző részein, tüntetéseken, fórumokon, időnként csúcstalálkozókon a klímavészhelyzet elleni azonnali fellépését szorgalmazza. Soha nem száll repülőre, ügyel arra, hogy a lehető leginkább környezetkímélő módon jusson el úti céljára, az ezzel járó kényelmetlenségek ellenére. A svéd aktivista tetteivel és kitartásával egy egész nemzedéket megszólított: világszerte fiatalok milliói mozgósította. Idővel azonban nem csak követői-, hanem bírálói is rohamosan szaporodnak. A lány higgadtan kezeli a személyét érő olykor igencsak nemtelen kritikákat. Donald Trump amerikai, vagy éppen Vlagyimir Putyin orosz elnök gúnyos megjegyzéseit, például közösségi oldalán bemutatkozó szövegében idézte. Greta Thunberg mostanra valóságos jelenséggé vált, egyre növekvő médiahisztéria övezi. A svéd aktivista lány mindenesetre rendszeresen azt hangsúlyozta, hogy nem rá kellene figyelni, hanem az éghajlatváltozást kutató tudósokra, a válsághelyzet elszenvedőire. Nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy ugyan rengeteg ember figyelmét felhívta a problémára, igazából nem ért el semmit, az emberiség ugyanis nem változtatott azon az életvitelen, amiről tudjuk, hogy a biztos pusztulásba vezet.