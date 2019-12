Asselborn: A magyar kormány lábbal tapos az uniós szabályokon

Közös fellépést tervez két nagyhatalom – még úgyis, hogy az oroszok lelőhettek egy amerikai drónt a háború dúlta ország légterében.

Washington együtt akar működni Moszkvával a líbiai konfliktus lezárása érdekében - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán Washingtonban egy sajtókonferencián, melyről az MTI is tudósított. Pompeo hangsúlyozta, az amerikai kormányzat képviselői tárgyalóasztalhoz akarnak ülni az orosz partnerekkel. A cél, hogy elérjék azt, amivel az ENSZ is próbálkozik, hogy az egyeztetések nyomán le lehessen zárni a 2014 óta húzódó véres konfliktust az észak-afrikai országban.

„Líbiában a mi erőfeszítéseink egyértelműek. Mély egyetértés van abban, hogy csakis politikai megoldással lehet csökkenteni az erőszakot és biztonságot teremteni a líbiai népnek” - fogalmazott Pompeo. Hozzáfűzte: bárkivel is folytatott tárgyalásokat Európában vagy a Közel-Keleten, mindenkinek az volt a meggyőződése, hogy a líbiai konfliktust nem lehet fegyveres úton megoldani. Az amerikai külügyminiszter elmondta, orosz kollégája, Szergej Lavrov keddi tárgyalásaikon közölte vele, hogy Moszkva készen áll e tárgyalásokra Washingtonnal.Pompeo elmondása szerint ugyanakkor emlékeztette Lavrovot arra, hogy fegyverembargó van érvényben Líbiában, és egyetlen országnak sem szabad fegyvereket és egyéb hadifelszereléseket szállítania oda. "Ezt az álláspontunkat más országokkal is közöltük" - fűzte hozzá a tárcavezető. Az amerikai külügyminiszter elhárította a választ a múlt hónapban Tripoli mellett lelőtt amerikai drónra vonatkozó kérdésre. Az Egyesült Államok haderejének afrikai parancsnoksága szerint ugyanis a fegyvertelen drónt az orosz légvédelem lőtte le a líbiai légtérben, és sajtójelentések szerint Washington követelte is a roncsok visszaszolgáltatását. Az amerikai választásokba történt és történő lehetséges orosz beavatkozásra vonatkozó kérdésekre Pompeo nem kívánt reagálni, mint fogalmazott: ezt a témát a Fehér Házra hagyja. Mindazonáltal megjegyezte: valamennyi tárgyaláson, amelyen részt vett, szóba került ez a kérdés.