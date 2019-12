Lelassul az államadósság-csökkentés, jön a nyugdíjkötvény

Az idén a GDP 70,2 százalékáról 66 százalékra csökkenhet az államadósság mértéke, ám jövőre már csak egy százalékpontos csökkenést tervez a Pénzügyminisztérium - jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter ennek ellenére azt is mondta, hogy továbbra is az adósságcsökkentés az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai cél, így 2022 végére a GDP 60 százalékára mérséklődhet a mutató, ezzel újabb kritériumot teljesítene Magyarország az euró bevezetéshez. (Hogy miért áll le gyakorlatilag jövőre az államadósság csökkentése nem tudtuk megkérdezni a minisztertől, mert a tárca nem hívta meg a Népszavát a nyilvános sajtótájékoztatóra.)

A miniszter több bejelentés is tett az államadósság jövő évi finanszírozásával kapcsolatban: a kormány továbbra is a lakossági megtakarításokból igyekszik finanszírozni az adósságot, ennek érdekében megmarad a szuperkötvény, a MÁP plusz, amelyet árazása és alacsony hatékonysága miatt egyre többen kritizálnak, így az IMF mellett Surányi György volt jegybankelnök is a kötvény árazásnak átszabását sürgette. Varga azt is elmondta, hogy jövőre bevezetik a nyugdíjkötvényt, amivel a kormány a beszántott magán-nyugdíjpénztárak által hagyott űrt kívánja betölteni, és nem utolsósorban a lakossági megtakarításokat csapolná meg. 2020-ban a tervek szerint egy új 20 éves futamidejű kötvényt is kibocsát az Államadósság Kezelő Központ Zrt. Jövőre 740 milliárd forint értékben jár le devizaadósság, ám ennek csak a felét egymilliárd eurót (330 milliárd forintot) finanszíroznának újabb devizakötvény kibocsátásból és lesz környezetvédelmi projekteket finanszírozó zöld államkötvény is.