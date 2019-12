Elegendő állami támogatás hiányában idén is karitatív koncerttel igyekszik plusz forrásokhoz jutni a Magyar Hospice Alapítvány. A Művészetek Palotájában tartott koncert bevétele egy évre finanszírozhatja egy ágy éves költségeit.

„A korábbi évekhez hasonlóan idén is telt házas koncertre számítunk, hiszen eddig mindig sikerült megtölteni a Művészetek Palotáját” – mondja Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója. A gyógyíthatatlan betegek élet végi ellátásának támogatásáért január 6-án Radics Gigi, Szakcsi Lakatos Béla és a Budafoki Dohnányi Zenekar ad jótékonysági koncert. A bevétel, mely az 1200 eladott jegyből származhat egy egész évre biztosíthatná egy hospice ágy fenntartását, ami legalább négymillió forintot jelent. Ahogy közleményükben fogalmaztak: „A méltóság hangja koncert jó lehetőség arra, hogy a művészetek iránt fogékony emberek számára a páratlan élményt és a jótékonyság örömét egyszerre biztosítsa.” Nem véletlen, hogy így próbálnak támogatást gyűjteni. Muszbek Katalin két éve már megkongatta a vészharangot. Akkor a forráshiány miatt komoly veszélybe került az ország egyetlen, nem kórházi fenntartású hospice háza. A bezárás lehetősége körüli média visszhang megmentette az intézményt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 40 millió forinttal támogatta az intézményt, azóta is abból próbálnak megélni. Egyszerre 80-100 beteghez járnak házhoz segíteni, és tíz ágyban gondoznak haldokló betegeket. Évente mintegy 600 embernek segítenek és támogatják a családokat is a veszteséggel való megbirkózásban. A betegek ellátását speciálisan felkészült szakemberekből álló csapat végzi, melyben hospice orvos, hospice nővér, fájdalomcsillapító szakorvos, pszichológus, lelkész, szociális munkás, gyógytornász és sok önkéntes segítő vesz részt. A feladat fontossága ellenére a társadalombiztosítástól érkező forrást leszámítva (ami messze nem elegendő a költségek fedezésére) 2017 óta nem kaptak támogatást az államtól, ezért is próbálják egyéb módokon megteremteni a fenntartás költségeit. „Akkor nagyon sok magánadományt is kaptunk, igyekszünk okosan gazdálkodni ezekkel, de hamarosan ismét szükség lesz a támogatásokra” – mondja Muszbek Katalin. Megtudjuk: a Magyar Hospice Alapítvány éves költségvetése egyébként 200-250 millió forint. Az intézményi hospice-ellátás céljára jelenleg körülbelül 300 ágy áll rendelkezésre az országban, pedig a WHO és az európai becslések alapján egymillió lakosra minimum ötven palliatív ággyal kellene számolni, ami tízmillió lakosra nézve ötszáz ágyat jelentene. Ettől azonban egyelőre messze vagyunk. Akkor is, ha évente több mint 30 ezer ember hal meg daganatos betegség következtében az országban. Közülük körülbelül 9000 ember kap szakszerű élet végi ellátást a hospice szervezeteknek és az önkénteseknek hála.