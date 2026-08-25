Bár Karsai Dániel, az ALS-ben szenvedő alkotmányjogász 2024-ben meghalt, továbbra is élénk maradt az a társadalmi párbeszéd, amit ő indított el az életvégi döntésekhez való jog kapcsán. A Magyar Tudományos Akadémián kedden tartott konferencián gyakorló szakemberek, orvosok, jogászok fejtették ki álláspontjukat a témáról.
Az emberek többsége otthon szeretne meghalni. A magyarországi valóság mégis az, hogy a betegek nagy része kórházban fejezi be az életét – az idén megjelent OECD-értékelés szerint rosszabb arányban, mint a vizsgált harminc ország bármelyikében.
Elisabeth Kübler svájci-amerikai pszichiáter volt az első, aki nem spirituális, hanem pszichológiai szempontból is vizsgálta a haldoklás folyamatát. Könyvei a mai napig alapművek a segítő szakmában dolgozók számára, megállapításai tökéletesen érvényesek napjainkban is.
Sorra vettük, mit nyújt az állam, és, hogy mi a valóság.
Egy barátom a daganatos betegsége utolsó utáni stádiumában volt, de az istennek sem bírt meghalni. Pedig próbálkozott, elhihetik nekem. Végül aztán csak sikerült neki. Először – mivel értett a villamossághoz – áramot vezetett magába, de csak összeégett, nem halt bele, mert annyira mégsem értett a villamossághoz. Utána már biztosra ment. Vonat elé vetette magát. Nehéz dolga lehetett a vetődéssel, mert a pár bakancsa szinte többet nyomott, mint a teste. Ennek előtte évekig szondával táplálta magát, kemo- és sugárterápiás kezeléseket kapott, és mégis reménykedett a gyógyulásban. „Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember? Most már tudom: az utolsó pillanatig” – írja Örkény a Tótékban.
Bátor, őszinte könyv, amely szembemegy az elvárásokkal. A fáraó megérkezik Lisszabonba gyásznapló, melyben a költő dokumentumszerűen jegyzi le saját gyászfolyamatát. Az apa haldoklását, az ápolás terhét és a hagyatékrendezést is megmutatva. A mumifikálódott fájdalomról a szerzőt, a Portugáliában élő Piros Verát kérdeztük.
Egy alapítvány munkatársai az életvégi tervezéssel segítenek az anyagi kérdések rendezésében, a lelki terhek kezelésében.
Végstádiumban van, akár már a következő hónapban megszűnhet az otthoni szakellátás, ha az évek óta változatlan finanszírozás miatt teljesen kifogy a pénzből az országos lefedettségű szolgáltatói hálózat. Az itt dolgozó szakemberek enyhítik a végstádiumos rákos betegek fájdalmát, kezelik a műtétről hazatérők sebeit, ápolják a Covid-19 után lábadozókat.
Harminc magyar szerző írásait gyűjti egybe a Magyar Hospice Alapítvány harminc éves jubileumára megjelent Most múlik című antológia. Hiánypótló olvasmány.
Idén harminc éves a Magyar Hospice Alapítvány. A hospice szolgáltatást nem azért kell igénybe venni, mert meg fog halni a szeretett ember, hanem azért, hogy az utolsó pillanatig minden segítséget megkapjon, és javuljon az életminősége - fogalmazott Muszbek Katalin, a Hospice Ház igazgató főorvosa.
Egy családtag elvesztése önmagában is tragédia, de ha nem ápolhatjuk haldokló szeretteinket, nem lehetünk bármikor mellettük, nem búcsúzhatunk el tőlük a magunk módján, nos, az olyan teher, amit szinte képtelenség felfogni/elviselni. Ez az „átlagember”, az egyén sokkja. A társadalomé pedig az, hogy nyolcezernél is több halálos áldozatot követelt a járvány. Eddig. Így nincs pardon, muszáj szigorú szabályokat állítani. Aki kénytelen kórházban tölteni az ünnepeket – de nincs súlyos állapotban –, most nem is találkozhat személyesen családtagjaival. Onkológus, pszichológus és számos érintett mesélt arról a százezreket érintő helyzetről, miképp lehet egy pandémia alatt, látogatási tilalom idején elköszönni, hogyan lehet kezelni a gyászt. És általában: mit tesz az ember lelkével, ha egyedül, magányosan tölti a leginkább közösséginek tartott ünnepet.
Elegendő állami támogatás hiányában idén is karitatív koncerttel igyekszik plusz forrásokhoz jutni a Magyar Hospice Alapítvány. A Művészetek Palotájában tartott koncert bevétele egy évre finanszírozhatja egy ágy éves költségeit.
Cinikusnak és hazugnak minősítette a Demokratikus Koalíció (DK) az egészségügyi államtitkár nyilatkozatát.
Valamennyi hospice szolgáltatást végző szervezet számára vár rendszerszerű megoldást a biztonságos működéshez a humán minisztertől a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület. Ezt a szervezet azt követően kérte, hogy Balog Zoltán miniszter – a közfelháborodás hatására – utasította az egészségügyért felelős államtitkárt: biztosítson forrást a megszűnés szélére került hospice ház működéséhez.
Már hárommillió forint adomány gyűlt össze az után, hogy felmerült: pénzhiány miatt heteken belül bezárhatják a gyógyíthatatlan, főként daganatos betegeket gondozó Budapest Hospice Házat.
Vizsgálja a minisztérium a Magyar Hospice Alapítvány újabb támogatási kérelmét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkársága csütörtök este.
A rákos betegek gyógyszerei után most a rákos betegeket ellátó legemberibb intézményen spórol a kormány. 50 millió forintot nem tudnak erre adni Orbánék? Tényleg? Nincs ennél embertelenebb dolog!
A végső stádiumban lévő daganatos betegek ápolására a régióban egyedülálló hospice-palliatív terápiás osztályt nyitottak meg szerdán a debreceni Kenézy kórházban - közölte az intézmény főigazgatója.
Nárciszt ültetettek a Margitszigeten a Magyar Hospis Alapítvány szervezésében.
A rákbetegek kezelésében, gyógyításában már gyors tempóban követjük a világot, de rehabilitációjuk és a menthetetlen daganatosokat és családjukat segítő hospice rendszer kiépítésében még le vagyunk maradva. Szakmai konferencia és betegfórum volt tegnap az Országos Onkológiai Intézetben a legújabb kezelés, az immunterápia megismertetésére.
Az országban mindössze kétszáz ágy áll rendelkezésre az élet végi ellátásra, miközben évente harminckétezer beteg veszíti életét daganatos megbetegedések miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. A WHO szerint legalább ötszáz ilyen ágyra lenne szükség, de mivel a társadalombiztosítás csak a valós költségek felét fedezi, a kórházak veszteségeik miatt nem vállalják az ilyen osztályok bővítését. A kormány a problémát az otthoni hospice-ellátás erősítésével kezelné.