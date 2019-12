Kitiltják az eldobható csomagolást az eilati strandokról

Azért vitték vissza az állatokat a kutatóközpontba, hogy megvédhessék őket a kemény téltől.

A fogságban nevelkedett anyamedve, Csiao Csiao és egyik bocsa együtt vannak, miután a héten visszavitték őket a Szecsuán tartományban található Volung természetvédelmi területen lévő Kínai Óriáspanda-kutató Központba. A másik bocsot már korábban visszajuttatták a központba, a pandák ugyanis általában egyszerre csak egy bocsot hajlandók nevelni.

A központ munkatársai elmondták, hogy először bambuszrügyek és más ételek segítségével becsalták Csiao Csiaót egy ketrecbe, majd az anyapanda szagával borított kabátokba öltözve öt óra alatt befogták a bocsot is. Az anyát és a bocsot azért vitték vissza a kutatóállomásra, hogy megvédjék őket a kemény téltől, annál is inkább, mert a bocs csak négy hónapos korától tud szabadon mozogni. A fiatal, egészséges és a bocsok nevelésében gyakorlott Csiao Csiao így továbbra is részt tud venni a következő évi projektben, amelynek során visszavezetik az állatokat a vadonba.

A programot Kína 2017-ben indította el, hogy növelje a fogságban élő pandák genetikai sokszínűségét. A tízéves Csiao Csiaót márciusban engedték szabadon. Áprilisban párosodott egy vadon élő hímmel, majd szeptember 16-án életet adott ikreinek.

A fogságban élő pandák száma tavaly novemberben 548 volt, vadon pedig kevesebb mint 2000 panda él, többségük Szecsuán és Senhszi tartományban.