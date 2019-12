3,5 kilométer mély, jéggel teli kanyont találtak egy antarktiszi gleccser alatt

A Föld legmélyebb kontinentális árkára a „fehér kontinens” keleti részén lévő, 20 kilométer széles Denman-gleccser alatt bukkantak.

A Föld legmélyebb kontinentális árkát találták meg a kelet-antarktiszi Denman-gleccser alatt, a jéggel teli kanyon 3,5 kilométerre hatol a tengerszint alá. Csak az óceáni árkok mélyebbek nála – írta a BBC híportálja.

A felfedezést a "fehér kontinensről" készült új térkép mutatja be, amely példátlan részletességgel tárja fel a jégtakaró alatti talaj alakját. A térképet az Amerikai Geofizikai Társaság konferenciáján mutatja be Mathieu Morlighem, az Irvine-i Kalifornai Egyetem kutatója be, ezzel egy időben jelent meg a Nature Geoscience című szaklap friss számában. A BedMachine Antarctica lényegében a kontinens légi eszközök felvételei alapján készült térképeinek hézagait tölti ki.

Radarokkal évtizedeken át járták keresztbe-kasul az Antarktiszt, hogy mikrohullámú jelek segítségével a jég alá „pillantsanak” és kitapogassák a mélyben fekvő kőzetek formáját. Azonban továbbra is hatalmas területek maradtak, amelyekről alig, vagy semmilyen adat sincs.

Morlighem úgy tüntette el a fehér foltokat, hogy a tömegmegmaradás törvényét használta: ha tudja, mennyi jég jut be egy szűk völgybe és milyen gyorsan folyik, akkor a jég mennyisége kiszámolható, ebből pedig képet nyerhet arról, milyen mély és mennyire egyenetlen a völgy talaja.

A 20 kilométer széles Denman-gleccser esetében a számítások azt mutatták, hogy a jég több mint 3500 méterrel a tengerszint alá nyúlik. Az óceáni árkok mélyebbek, ám ez a legmélyebb szárazföldi kanyon. Vannak ugyan magasabb falú kanyonok, például a „kínai Grand Canyon”, de ezek alja a tengerszint felett van – magyarázta.