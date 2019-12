Michelisz növelte előnyét

A 35 éves magyar pilóta éllovasként várja a túraautó-világkupa idényzáró hétvégéjét Malajziában, ahol rajta kívül még hárman pályáznak az év végi elsőségre.

Utolsó versenyhétvégéjéhez érkezik a túraautó-világkupa (WTCR), Malajziában is három futamot rendeznek majd, azonban ez a hétvége több szempontból is rendhagyó lesz. A WTCR a motoros Endurance világbajnokság mezőnyével osztozik az ázsiai pályán, emiatt a WTCR futamait kénytelenek voltak vasárnapra besűríteni a szervezők. Az utolsó verseny ottani idő szerint este hétkor kezdődik, ez lesz a világkupa első villanyfényes futama, igaz a 2017-ben megszüntetett túraautó-világbajnokságon volt már ilyen Katarban.



Sepangban négy versenyző küzd a bajnoki címért, köztük Michelisz Norbert, aki 316 ponttal vezeti a tabellát. „Pontosan ott tartok, ahol néhány versennyel ezelőtt tartani szerettem volna. Ez a szezon legfontosabb csatája, és a mentális előny nálam van, hiszen én vezetem az összetett versenyt, bár a különbségek nagyon kicsik. Jó érzés azonban, hogy a saját kezemben van a sorsom” – olvashatóak Michelisz gondolatai a túraautó-világkupa hivatalos honlapján.

Malajziában még 85 pont szerezhető meg, így az utolsó pillanatokig kiélezett lehet a versenyfutás, hiszen a Hyundai színeiben versenyző magyar pilóta mögött Esteban Guerrieri (Honda) 308 ponttal második, őt két pont lemaradással követi Yvan Muller (Lynk & Co), Thed Björk (Lynk & Co) pedig 288 ponttal áll. A négy bajnokesélyes pilóta által használt márkák közül a Honda 10 kilóval könnyebb (1325 kiló) lesz Malajziában, mint a legutóbbi, makaói versenyhétvégén, a Hyundai továbbra is 1335 kilós, míg a Lynk & Co 1365 kilóval még mindig a mezőny legnehezebb autója.

Mind a négy pilóta jelentős rutinnal rendelkezik, közülük a 34 éves Guerrieri a legfiatalabb, aki egy éve közvetlenül Michelisz előtt zárta harmadikként az évet. Az 50 esztendős Muller – tavaly Gabriele Tarquini mögött második lett – négyszeres túraautó-világbajnok, míg a 38 éves Björk a 2017-es évadban nyerte meg a vb-címet a magyar pilóta előtt. Michelisznek elsősorban előbbi kettőre kell majd figyelnie, ugyanis Björk már a legutóbbi versenyhétvégén nyíltan beállt csapattársa, Muller mögé.

„Én is versenyben vagyok még a bajnoki címért, de Yvannak több pontja van, és nálunk így működnek a dolgok” – magyarázta Björk Makaóban, hogy miért engedte el csapattársát. Hasonló a helyzet a Hyundainál is, ahol Tarquini tett hasonló gesztust magyar csapattársa felé. A WTCR-rajongók egy része felháborodottan reagált az eseményekre, mert szerintük ez ellenkezik a sport szellemiségével, mások viszont úgy látják, nincs ezzel semmi baj, a bajnoki címért minden létező eszközt be kell vetni.