Felakasztottak egy férfit Kiskunhalason

Az ír férfi több mint három éve bujkált Budapesten, hazájában gyermekpornográfia miatt körözték.

Írországban gyermekpornográfia miatt körözött férfit fogtak el Budapesten; Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból fedezte, hogy magánórákat adott angoltanárként - közölte a rendőrség a police.hu-n . Daniel C. ellen az ír hatóságok büntetőeljárást folytattak, ennek keretében tartottak házkutatást írországi lakóhelyén, és az ott lefoglalt adathordozókon gyermekpornográfiát tartalmazó felvételeket találtak a rendőrök. A férfi nem jelent meg a bírósági tárgyaláson, 2016 februárjában elhagyta Írországot és elrejtőzött, ezért ellene a Kerry megyei Dél-Nyugati Körzeti Bíróság és a Skibbereen Kerületi Bíróság körözést adott ki gyermekpornográfia birtoklása miatt. Az Ír Garda - Nemzeti Bűnügyi Nyomozó Iroda Daniel C. felkutatásának érdekében a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán keresztül felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési alosztályával. A magyar "fejvadászok" a kiváló nemzetközi együttműködésnek köszönhetően beazonosították a keresett férfi budapesti lakcímét. Kiderítették, hogy a VI. kerületben bérel lakást és abból él, hogy angolórákat ad. A KR NNI nyomozói a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreivel együttműködve december 11-én elfogták és őrizetbe vették az ír férfit. Daniel C. átadásáról Írországnak később dönt a bíróság - írták.