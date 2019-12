Százmilliós TAO-támogatással építettek egy dombot Felcsúton

Az edzéshez használható földhalom valójában a bucka elnevezést sem érdemelné ki, mert csak 2,25 méter magas lett.

Idén meglehetősen szerény sportfejlesztési programot tervezett a Mészáros Lőrinc vezette Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány, hiszen ezúttal 1,1 milliárd forintot is elegendőnek éreztek a fejlesztéseikhez - írja az mfor.hu . Néhány héttel a főadat nyilvánosságra kerülése után a felcsúti fociakadémia is - az előírásoknak megfelelően - közzétette a 2019/2020-as szezonra vonatkozó sportfejlesztési programját. Az akadémia a TAO-támogatási rendszer működése óta a legszerényebb költségigényű programot állította össze idén, 1,1 milliárd forint értékben. Ez azonban még mindig bőven elegendő összeg ahhoz, hogy jó eséllyel ezúttal is a Fejér megyei település focijába áramoljon a legtöbb eltérített közpénz.

Az alapítvány honlapján közzétett és a portál által idézett program szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott 1,1 milliárd forintból • a legtöbb pénzt, 375 milliót előfinanszírozott ingatlan-beruházásra, felújításra fordítják, • 311 milliót előfinanszírozott tárgyi eszköz beszerzésre, • 254,1 millió az utánpótlás-nevelés feladatait szolgálja, • 106 millió a személyi jellegű ráfordításokat fedezi, • 76 millió forintot pedig utófinanszírozott ingatlan-beruházásra, felújításra fordítanak. A program alapján a legfőbb projekt az akadémia területén lévő bentlakásos kollégium felújítása lenne idén, ennek során a 2006-ban felhúzott épületet kívül-belül megújítanák. "Ezáltal is komfortosabbá téve a fiatalok életét. Valamint higiénia és egészségügyi okból teljes körű bútorok cseréjét, fürdő, közösségi helyiségek felújítását el kívánjuk végezni" - olvasható a programban. A beruházás teljes költsége 254,8 millió forint, a program szerint a munkák július elsején kezdődtek - a nyári szünetre időzítve azokat - és szeptember elsejére be is fejeződtek. Emellett építettek

egy "futódomb, lépcső elnevezésű felépítményt" több mint 106 millió forintból. A "felépítmény" a sportolók képességfejlesztését szolgálja, ami a valóságban egy körülbelül 31 méter hosszú, 17 méter széles domb, melynek legmagasabb pihenő része 2,25 méter magas.

Ennél valamivel költségesebb terv a stadion pályája körüli LED fal beszerzése és telepítése, optika kiépítés, elosztó átalakítása. Teljes bekerülési értéke a dokumentum szerint 269 millió forint- jegyzi meg a portál. Emellett • 200 millióból solar lámpát, pályavilágítót vesznek, • 109 millió forintból nagybuszt is beszereznének • a kisebb tételeket jelentő fűkasza, permetezőgép, fűnyíró és kondicionáló eszközök mellett. A 106 millió forintos személyi jellegű ráfordítás a sportfejlesztési program szerint 58 alkalmazott fizetéséhez járulna hozzá, többek között • a sajtós munkatársak, • riporter, • videós elemző, • öregdiák központ vezetője, • szakács, • élelmezés vezető, • rendszergazda, • buszvezetők, • személyi asszisztens, • sofőr • és elemzők béréhez.