Michelisz Norbert világbajnok lett

Hosszú évek kemény munkája után, óriási küzdelemben ért fel a csúcsra a magyar autóversenyző. Sporttörténelem.

A túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró hétvégéje elképesztő izgalmakat tartogatott. Ugyanis négy olyan versenyző is maradt, aki megnyerheti a WTCR idei szezonját. Köztük volt Michelisz Norbert, a Hyundai magyar versenyzője, aki saját bevallása szerint magabiztosan és felkészülten várta a sepangi Forma-1-es pályán megrendezett viadalt.

Michelisz eddigi legjobb eredménye 2017-ből való, akkor ezüstérmes lett a WTCR-sorozatban.

A 2019-es összetett pontversenyt 27 futam után a 34 éves hímesházai születésű pilóta vezette 316 ponttal, mögötte az argentin Esteban Guerrieri (Honda) a második 307 ponttal, de a végső diadalra még a négyszeres túraautó-világbajnok francia Yvan Mullernek (Lynk&Co, 305 pont), valamint a 2017-ben vb-győztes svéd Thed Björknek (Lynk&Co, 288 pont) is volt esélye. A versenyhétvége három futamán 85 pontot lehetett összegyűjteni összesen, de mivel négyen is küzdöttek a világkupa megnyeréséért, hosszú és bonyolult volt a lehetőségek listája, ezért ezt most nem részletezzük. Abban viszont biztosak lehettünk, hogy Michelisz hozzáállásával nem lesz baj, hivatalos Facebook-oldalán annyit írt

"Akarom! / I do want it!"

Az első futamot behúzta

Michelisz a magyar idő szerint reggel 8:15-kor indított futamon rajt-cél győzelmet aratott, vagyis növelte előnyét az összetett pontversenyben. A 10 körös viadalon az esőzés miatt a biztonsági autó mögött rajtolt el a mezőny, de a Safety Car egy kör után útjára engedte a versenyautókat. Michelisz a pole pozícióból startolva megőrizte a vezető helyet, rövid idő alatt 2,5-3 másodperces előnyt épített föl, ezt a leintésig magabiztosan tartotta is, így nyert. "Az időjárás miatt nagyon nehéz volt a futam, az elején muszáj volt igyekeznem, mert nem tudtam, hogy a mögöttem érkezők esetlegesen nem gyorsulnak-e fel a változó körülmények között" - nyilatkozta az M4 Sportnak Michelisz a futam után. "Egy ilyen futamon szerencsére is szükség van, nagyon boldog vagyok, hogy nekem most minden összejött" - tette hozzá. Az első futamról készült imázsvideó:

A 34 éves magyar versenyző összetettbeli legnagyobb riválisa, az argentin Esteban Guerrieri (Honda) a kilencedik pozícióból rajtolva negyedikként ért célba, ezzel 9 pontról 27 pontra nőtt vele szemben Michelisz előnye. A mezőny másik magyar pilótája, Tassi Attila (Honda) 13. lett.



Káosz a második futamban

A rajt után alig tettek meg egy kört az autók, amikor az özönvízszerű esőben többen kicsúsztak a pályáról, köztük Michelisz is, amit piros zászló követett, és a versenyzőket visszarendelték a rajtrácsra. Hosszú ideig aztán nem történt semmi, a verseny szervezői valamiért nem tudták eldönteni, mi legyen a folytatás. A második futam első, leintett rajtját követően Michelisz erősen visszaesett, ez nem volt jó jel, ráadásul nagy lett a fejetlenség a döntéshozók között, és az eső továbbra is irgalmatlanul szakadt. Hosszas huzavona után az a döntés született, hogy az első kör harmadik szektorának mérőpontjánál fennálló sorrendben kezdik újra a futamot, ami azt jelentette, hogy Guerrieri a második helyről, Michelisz viszont a 13.-ról folytathatta a versenyt az idő közben besötétedő Szepangban. Ezúttal biztonsági autó mögül indult a mezőny, a harmadik kör végétől aztán szabadon futott tovább a verseny.



A négy világbajnok-esélyes: Michelisz, Guerrieri, Muller és Björk Fotó: Florent Gooden

Végül Guerrieri nyert, Michelisz a 8., Muller pedig a 6. helyen ért célba, mindez azt jelentette, hogy Muller kiszállt a bajnoki címért folytatott harcból, Michelisz előnye pedig 27 pontról 10 pontra csökkent Guerrierivel szemben.

A mindent eldöntő utolsó futam

Természetesen tetőfokára hágott a hangulat, hiszen a két világbajnoki esélyes, Guerreri és Michelisz egymás mellől, az első sorból rajtoltak: a magyar a pole pozícióból, az argentin a második helyről. A magyar idő szerint 13:05-re tervezett futam jelentős késéssel vette kezdetét. A rajt után Michelisz visszacsúszott a 4. helyre, Guerreri maradt az 1. helyen, ami azt jelentette, hogy a magyar nem lesz világbajnok, ugyanis ebben a felállásban mindenképpen dobogós helyre kellett volna befutnia. Aztán a 7. körben elszállt a hűtője, így az argentin versenyző visszacsúszott a 7. helyre, Michelisz Norbert pedig fellépett a 3. pozícióba, ami féltávon nagyon jót jelentett. Aztán Guerreri visszacsúszott a 22. helyre, miközben Michelisz az 5. helyen autózott végig egy safety caros időszakot, már csak 4 kör volt hátra, amikor újra szabaddá vált a verseny. Az eső továbbra is szakadt, de ez már nem változtatott semmin. Guerreri pont nélkül végzett, a magyar versenyző viszont 5. helyen haladt át a célvonalon.

Michelisz Norbert hosszú évek kemény munkája után, óriási küzdelemben felért a csúcsra, sporttörténelmet írt, és 21 pontos előnnyel világbajnok lett.

"Egészen hihetetlen, hogy megcsináltuk, pedig ez a malajziai záró hétvége nagyon trükkös volt a három futammal, a váltakozó időjárási körülményekkel, és mindennel, ami a pályán történt. Ez a siker a csapaté, a családomé, a barátaimé, és az összes magyar szurkolóé, aki az elmúlt több mint tíz évben mögöttem állt" - nyilatkozta Michelisz a futam után.