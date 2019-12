Tűz ütött ki a Budai Várnegyedben, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Hihetetlen részletekről számoltak be a barlangi mentőszolgálat tagjai.

A jövő barlangkutatói

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat honlapja tágabb kontextusba helyezte a balesetet. Mint írják, karácsony előtt számos barlangász-túra zajlik a Budapest környéki barlangokban. A Solymári-ördöglyukba, a Mátyás-hegyi-barlangba, a Szemlő-hegyi-barlangba és a Ferenc-hegyi-barlangba is leszálltak kutatóik, barlangjáróik, ugyanis jövő év elején több alapfokú barlangász-tanfolyam is indul, ezek kezdete előtt szokás olyan túrákat szervezni, amiken ki lehet próbálni, milyenek a "nem kiépített" barlangok. "Szakképzett túravezetők kísérik le a jelentkezőket, hogy megmutassák a földalatti világ szépségeit, remélve, hogy ez a csodálatos világ rabul ejt közülük pár embert. Egyszer belőlük lesznek majd a jövő barlangkutatói. Annak idején mi is - a barlangi mentők nagy része - így kezdtük, kíváncsi laikusként csatlakoztunk egy kutatócsoporthoz. Végigjártuk a tanfolyamokat, és barlangász, túravezető, később barlangi mentő lett belőlünk. Ezek a földalatti kirándulások, majd ezt követő tanfolyamok ezért is nagyon fontosak az utánpótlás-nevelésben" - írja személyes hangú cikkében a mentőszolgálat.