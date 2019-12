Meglepő helyen találtak egy mini szfinxet

Valaha a Mars meleg bolygó volt, amely támogatta az élet és a víz kialakulását a felszínen. Valami azonban történt 3,5 milliárd évvel ezelőtt.

Akár méhány centiméter mélyen már lehet víz a Marson - derült ki a Geophysical Research Letters című szaklapban a héten bemutatott tanulmányból. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) nevű felderítőműholdjának és a Mars Odyssey Orbiter nevű műholdjának adatai alapján megállapították, hogy a felszín alatt vízjég jelei észlelhetőek. Elkészítették a Mars felszíne alatt rejlő jég térképét. Eszerint az északi félteke Arcadia Planitia nevű régiójában kevesebb, mint 30 centméter mélyen már található jég. Feltételezik, hogy helyenként akár már pár centiméter mélyen is létezhet jég. "Nincs szükség kotrógépre ahhoz, hogy kiássuk ezt a jeget. Elég lehet egy lapát is" - mondta Sylvain Piqueux, a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory kutatója, a tanulmány szerzője. Kiemelte: folytatják az adatgyűjtést a Marson lévő jég után, hogy megtalálják a legideálisabb helyet az asztronauták jövőbeli landolásához. Egykoron a Mars meleg bolygó volt, amely támogatta az élet és a víz kialakulását a felszínen. Valami azonban történt 3,5 milliárd évvel ezelőtt, és a planéta elveszítette légkörét. Csak egy vékony atmoszféra létezik, amelyből kiszöknek az olyan gázok, mint a vízpára, és ha most lenne is felszínén víz, az azonnal elpárologna. Jég formájában azonban létezhet víz a felszín alatt, a tudományos bizonyítékok szerint a Mars sarkvidéki területein és a középső szélességi körein. A NASA Phoenix nevű marsjárója be is gyűjtött mintát a sarkvidéki jégből és 2008-ban megállapította, hogy vízjégről van szó. A kutatók a jövőben több információt akarnak megszerezni a felszín alatti jégről és arról, változik-e a marsi évszakok során.