A „nagy levegő” és a listaírás is oldhatja a stresszt

Nátha, megfázás, légúti betegségek gyakori tünete, de akár hetekig is elhúzódhat a folyamatos tüsszögés.

ébredés után jelentkező tüsszögés hátterében akár poratka allergia is állhat. Ezek az apró, szabad szemmel nem látható élőlények ugyanis szívesen bújnak az ágyba, párnába, matracba, ezért, ha valaki egész éjjel belélegzi őket, a reggeli órákban tüsszögésre ébredhet. Előfordulhat, hogy a kiváltó ok az úgynevezett vazomotoros nátha, a tüsszögés oka ilyenkor a hideg levegő, vagyis a meleg ágyból a hűvösebb szobába kikelve tüsszögni kezdünk, de ez történik akkor is, ha a meleg lakásból a hidegbe lépve tüsszögési roham kezdődik – mondta A rendszeresen a reggeli órákban,jelentkező tüsszögés hátterében akár poratka allergia is állhat. Ezek az apró, szabad szemmel nem látható élőlények ugyanis szívesen bújnak az ágyba, párnába, matracba, ezért, ha valaki egész éjjel belélegzi őket, a reggeli órákban tüsszögésre ébredhet. Előfordulhat, hogy a kiváltó ok az úgynevezett vazomotoros nátha, a tüsszögés oka ilyenkor a hideg levegő, vagyis a meleg ágyból a hűvösebb szobába kikelve tüsszögni kezdünk, de ez történik akkor is, ha a meleg lakásból a hidegbe lépve tüsszögési roham kezdődik – mondta Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Ha rendszeresen a lakásba érve kezdődik a tüsszögés, akkor érdemes szétnézni, hogy mi válthatja ki. Olykor elég lehet az illatosítótól megválni, de előfordulhat, hogy túl száraz a levegő, ami azért okoz tüsszögést, mert irritálja a nyálkahártyát. Megeshet az ellenkezője is, a magas páratartalom penészesedéshez vezethet, ami allergiás tüneteket okozhat. Penész nemcsak a vizes helyiségekben jelentkezhet, hanem a lakás bármely pontján, különösen az északi falakon, a sarkokban, a hőhidak mentén.

A magasvérnyomás-gyógyszerek, a fogamzásgátlók és a nem-szteroid gyulladáscsökkentők is tüsszögést, de akár tartós orrdugulást is. Ez lehet a következménye az elhúzódó tünetek és a miattuk túlzásba vitt, recept nélküli orrspray, orrcsepp használatának is. Az orrcsepp-függőség akár az orrnyálkahártyát is tönkreteheti. Ha a nap folyamán többször is jelentik tüsszögésroham, akár a testápoló, parfüm vagy az öblítő illatanyagai is okozhatják azzal, hogy folyamatosan irritálják az orrnyálkahártyát. A hideg mellett a napfény is képes, úgynevezett fotikus tüsszögést kiváltani, ami a felmérések szerint minden ötödik embernél jelentkezik, ha a Napba néz.

Az edzés, fizikai aktivitás során fellépő tüneteket okozhat az EIR (excercise induced rhinitis) nevű betegség, ilyenkor allergológus tud gyógyszereket ajánlani, amivel megelőzhető a tüsszögésroham. Ha evés közben jelentkezik, lehet önálló kórkép: étel által kiváltott rihinitis, de ha egyéb panaszok, például orrdugulás, ajakduzzanat, szájban jelentkező viszkető érzés, hasfájás, hányinger is társulnak hozzá, akkor hisztamin intolerancia vagy keresztallergia, esetleg ételallergia is állhat a háttérben. Nem allergiás eredetű panaszok hátterében gyakran az orrmelléküregek krónikus gyulladása áll – mondta a szakorvos.