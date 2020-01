Cukorbetegséget is jelezhet a zsibbadó kéz

Elsősorban az arcidegzsába és az isiász ismert, ám sokkal több betegség tartozik az úgynevezett neuropátiás fájdalmak körébe.

A neuropátiás fájdalom a perifériás vagy központi idegrendszer egyes részeinek elsődleges károsodása vagy működészavara által okozott fájdalom. Mivel sok különböző ok válthatja ki, sokféle panaszt is okoz, például idegkárosodást, idegirritációt, fertőzést. Fő típusai a arcidegzsába, az övsömört követő idegfájdalom, a cukorbetegek idegfájdalmai, érzéskiesései és az isiász, a derékból kiinduló, alsó végtag hátsó oldalába sugárzó idegfájdalma, valamint az alagút szindrómák – mondta Prinz Géza , a FájdalomKözpont neurológusa, pszichiáter, infektológus.

Tünetei az égő, viszkető, szúrásszerű, bizsergő érzés. A fájdalom az érintett ideg mentén jelentkezik. Előfordul, hogy jön és megy, de állandóan is jelen lehet, és akár mozgásra fokozódhat. Jellemző az érintésre és hidegre jelentkező túlérzékenység, amely esetén még a finom nyomás is zavaró, sőt fájdalmas lehet. Gyengeség, érzéskiesés is jelentkezhet. Az érintett terület mentén elhelyezkedő izmok akár a mozgásképtelenségig is elgyengülhetnek.

Isiász

Ülőideg-gyulladásnak, ülőidegzsábának is nevezik az isiászt, ami nevét az emberi szervezet leghosszabb idegéről, a nervus ischiadicus nevű ülőidegről kapta. Az isiász nem önálló kórkép, hanem a gerinc deréki szakaszából eredő fájdalmas tünetek együttese, amelynek okai szerteágaznak, de az ülő életmód feltétlenül kockázati tényezőnek számít.

A leggyakoribb kiváltó okok közé tartozik még a porckorongsérv, az ágyéki gerinccsatorna-szűkület, gyulladás vagy keringési rendellenesség. Előfordul, hogy egy rossz mozdulat, helytelenül végzett emelés miatt alakul ki a fájdalom, és igen ritka esetben daganat is okozhat ilyen tünetet. Az isiásznál a vezető tünet az alsó végtagi fájdalom, amelyet köhögés, tüsszentés, hasprés jelentősen fokozhat, de jelentkezhet zsibbadás, érzéskiesés, szúró érzés, ügyetlenebb mozgás, esetleg izombénulás, súlyos esetben pedig akár vizelet- vagy széklet-visszatartási képtelenség.

Az arcidegzsába oka leggyakrabban az, hogy egy érkacs az agytörzs mentén nyomni kezdi az arc érzőidegét, ami sokszor több idegágra is kiterjed. Az esetek döntő részében csak az egyik arcfélen jelentkező fájdalom előjelek nélkül, hirtelen lép fel, és általában igen hamar el is múlik, ám van, hogy heteken át elő-előbukkan. Az arcidegzsába okozhat görcsös, zsibbadásos érzést, nehezített beszédet, rágási nehézséget is.

„A neuropátiás fájdalom kezelése a fájdalom okától, helyétől és súlyosságától függ. Ki kell deríteni az idegprobléma eredetét, és amennyiben lehet, magát a kiváltó okot kell kezelni” hangsúlyozta a szakorvos.

A fájdalomcsillapításnak több módja is van, például a személyre szabott gyógyszeres gyulladáscsökkentés, gyógytorna és -masszázs, amely enyhíti a nyomást az idegeken, a természetes hatásmechanizmusú kezelések, mint az orvosi kollagén injekció vagy a lökéshullám terápia.