Gyerekeit ment meglátogatni, végül feleségének esett és az utcán lövöldözött egy tolnai férfi

Igaz, hogy korábban a feleségét is meg akarta ölni, de azt hitték, többet nem tesz ilyet.

a férfi beszűkült tudatállapotban (tudatzavar) volt, ez pedig súlyosan korlátozta abban, hogy felfogja, mit tesz, amikor a feleségét meg akarta ölni. Több tényező, de főképp a rossz emberismeret és szakmai tévedések sora vezethetett odáig, hogy büntetett előéletű, emberölési kísérletért öt év fegyházra ítélt H. G a hétvégén megölte két gyerekét Győrben – derül ki abból az ügyészségi közleményből, amit az Index szemlézett. A férfi 2016-ban Szombathelyen kalapáccsal és késsel támadt alvó feleségére, miközben csitítgatta is a vérző nőt, hogy ne ébressze fel a gyerekeket. Az akkori ügyben készült igazságügyi elmeszakértői vélemény szerint, amikor a feleségét meg akarta ölni.

A szakértők úgy gondolták, hogy a férfi nem fog újra bűncselekményt elkövetni.

Ráadásul kitartott mellette a család is, felesége és a gyerekei is rendszeresen, havonta látogatták a börtönben, csomagokat vittek neki. Megtévesztően pozitív fejlemény lehetett az is, hogy a férj példás magaviselete miatt idő előtt, három év elteltével, 2019 szeptemberében szabadulhatott a fegyházból. Ezután költözött Győrbe, ahol munkát is vállalt – az ügyben megkérdezett szakértők úgy látták, hogy így csökken a kockázata annak, hogy bántja családtagjait (bár ez jócskán ellentmond a férfi ártalmatlanságáról alkotott véleménynek).

A háromgyerekes apa maga is úgy viselkedett, mint aki jó útra tért: szabadulása előtt optimistának és együttműködőnek tűnt, a beszélgetéseken gyerekei iránti szeretetét és szülői elkötelezettségét hangsúlyozta. Perében a bíróság több tanút is meghallgatott, akik egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy H. nagyon jó apa, a gyermekek szorosan kötődtek hozzá. Felesége ugyan el akart válni tőle (ez később meg is történt), de a bírósági eljárás során azért állt ki, hogy ne szüntessék meg az apa szülői felügyeleti jogát; ez is közrejátszhatott abban, hogy H. G szabadulása után a szülők együtt rendezhették, szabályozhatták a közös gyermekeikkel való kapcsolattartást. A hétvége volt az első alkalom, amikor a férfi élhetett láthatási jogával. Vasárnap délután már 13 éves lánya, 10 éves fia sem élt, lapértesülés szerint puszta kézzel verte agyon őket, majd felkötötte magát. A vérontást csak legkisebb, 6 éves lánya élte túl, akinek látnia kellett nagyobb testvéreinek vérbe borult holttestét.