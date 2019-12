A kormány belátta: túl keveset számolt az oktatásra

Tízmilliárdokkal emelték meg a köznevelési előirányzatot, ki nem fizetett túlórákra, a tankerületek tartozásaira mehet a pénz.

Hozzájárult a kormány a 2019-es költségvetésben szereplő köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás legfeljebb 32 milliárd 556 millió forinttal történő túllépéséhez – szúrta ki a december 10-i Magyar Közlönyben a Napi.hu . A portál emlékeztet: az eredeti összeg 230,3 milliárd forint volt, ez léphető most túl további 32,5 milliárddal. A vonatkozó rendelet azonban nem tér ki arra, mi indokolta a túllépést, illetve mire fordítható ez az összeg. – A kormány ezzel lényegében elismerte, hogy az idei költségvetésben is alultervezte az oktatásra fordítható összegeket – nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Totyik Tamás szerint az emeléssel a ki nem fizetett túlórákat, pótlékokat és a tankerületek más adósságait rendezhetik. Felhívta a figyelmet arra, a 2020-as költségvetéssel is gondok lesznek: bár abban a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatást 251 milliárdra emelték, az idei évi túllépés is alátámasztja, hogy jövőre ez sem lesz elegendő. Megírtuk : a 2020-as költségvetés mostohagyereke az egészségügy mellett továbbra is az oktatás; bár látszólag emelkednek az oktatásra fordított összegek, azok mértéke valójában még az inflációt sem fedezik. A pedagógusok ki nem fizetett túlóráiról nincs pontos adat, Totyik Tamás szerint a tankerületek rendszerint „trükköznek”, hogy ne derüljön ki, milyen mértékű a tanárok plusz terhelése. Például összevont helyettesítéseket vagy eseti helyettesítéseket alkalmaznak, amit pluszpénz fizetése nélkül is el tudnak rendelni. A PSZ ugyanakkor készített idén ősszel egy felmérést a pedagógusok körében, amiből kiderült: sokan több mint 60 órát dolgoztak egy héten, miközben a heti törvényes munkaidő 40 óra. A többletmunkáért a felmérésben résztvevő pedagógusok csupán 6 százaléka kapott pénzt. A másik tanári érdekképviselet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete pedignéven kampányt is indított a tanárok kizsákmányolása, a ki nem fizetett túlmunka ellen.