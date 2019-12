Fertőzés a szociális otthonban: átestek a szűrésen a gondozottak és a dolgozók

A Háttér Társaság tudatosságnövelő és érzékenyítő kampányt indít a témában.

A közbeszédben egyre gyakrabban fordulnak elő nemcsak homofób, hanem kifejezetten szivárványcsalád-ellenes megnyilvánulások is, miközben már a három évvel ezelőtti adatok szerint is több száz azonos nemű pár nevel gyereket Magyarországon. A Háttér Társaság tudatosságnövelő és érzékenyítő kampányt indít a témában, amelynek részeként plakátokat is kihelyeznek a főváros számos pontján - áll a szervezet sajtóközleményében.

„Nem csak elméleti kérdésről van szó, amikor az azonos nemű párok gyerekvállalásáról beszélünk. Magyar szivárványcsaládok a valóságban is léteznek"

- idézi a közlemény Dombos Tamást, a Háttér Társaság ügyvivőjét, aki kitért arra is, hogy a kampányt létező családok bevonásával dolgozták ki. A Magyar LMBT Szövetség megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 2019 szeptemberében kutatást végzett. Az adatfelvétel 1200 fős országos reprezentatív mintán személyes megkérdezéssel készült. A kutatás az Európai Unió támogatásával valósult meg. A közlemény beszámol az eredményekről, ami szerint a magyarok többsége (56 százaléka) családnak tartja, ha egy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő azonos nemű pár nevel gyereket. Alig egyharmaduk (34 százalék) gondolja úgy, hogy a gyereknek jobb, ha külföldre adják örökbe, mint ha magyar azonos nemű szülők nevelik, és ennél is kevesebben (30 százalék) gondolják úgy, hogy egy gyereknek jobb helye lenne a gyermekvédelmi rendszerben, mint azonos nemű szülőkkel, és csupán 17 százalékuk gondolja azt, hogy el kell venni szüleiktől a szivárványcsaládban nevelkedő gyermekeket. „Ezek a számok azt mutatják, hogy a magyarok nem értenek egyet a szivárványcsalád-ellenes kirohanásokkal. Arra kérünk minden közéleti szereplőt, hogy odafigyelően, tiszteletteljesen, és mindenek előtt a szivárványcsaládokban nevelkedő gyerekek érdekeit szem előtt tartva mondjanak véleményt. Azokat pedig, akik támogatják a szivárványcsaládokat, arra kérjük, hogy álljanak ki mellettük" - értékelte a számokat Dombos Tamás a közleményben.

Hoppál Péter szerint malomkő a nyakba, és irány a tenger A fideszes országgyűlési képviselő, bukott kulturális államtitkár nehezen viselte, hogy az emberi jogok világnapja alkalmából interaktív programot szervezett a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben az Emberség Erejével Alapítvány, és olyan témák kerültek terítékre, mint például a gyermekjogok és a szivárvány családok. Bibliai idézettel emlékeztette a program szervezőit: "Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tenger mélyébe vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt!" A teljes cikket itt olvashatják el.