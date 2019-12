Kevés felhő, napsütés - csak némi köd és szél zavarhatja meg a decemberi tavasz idilljét szerdán

Minden gondozott és dolgozó átesett szombaton az MRSA-szűrésen a bázakerettyei szociális otthonban, tudta meg lapunk helyi forrásokból – hivatalos helyről nem erősítették meg információnkat –, a szűrés eredménye a hét végére lehet meg.

Mint arról elsőként a Népszava beszámolt, a zalai település pszichiátriai betegeket ellátó szociális otthonában tavaly augusztusban diagnosztizáltak először MRSA-fertőzést, s azóta többször is visszatért a betegség, ám erről december elejéig az otthon vezetése nem tájékoztatta sem a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság zalai kirendeltségét, sem a településen élőket. A december eleji közmeghallgatáson Varga István háziorvos, egyben az otthon orvosa beszámolójából derült ki, hogy komoly problémákkal küzd az intézmény, ahol azóta az SZGYF megyei kirendeltségének vezetője, Györe Edina teljes látogatási és kijárási tilalmat rendelt el, emellett az épületen belül elkülönítették a betegeket.

Györe Edina tájékoztatása szerint az otthonban 160 pszichiátriai beteget gondoznak – a szervezeti és működési szabályzat 144 főre ad amúgy engedélyt -, az intézmény szakmai létszáma 102 fő. A kirendeltség-vezető arra a kérdésünkre nem válaszolt, igaz-e, hogy a személyzet tagjai közül a botrány kirobbanása óta többen – köztük a főnővér is – táppénzre mentek, így a gondozottak ellátása nehézkes, s arra sem kaptunk választ, hány gondozottat és dolgozót szűrtek le a hétvégén? A faluban komoly felháborodást váltott ki, hogy több mint egy éven át eltitkolták a fertőzéseket, ugyanis az otthon gondozottjai kijárhattak a településre, többek között a boltba és a presszókba. - A doktor is csak most hozta elő a problémát, noha akár már tavaly év végén beszámolhatott volna róla – mondta egyik forrásunk, aki szerint jól jellemzi az otthonban uralkodó állapotokat a folyamatosan visszatérő fertőzés, hiszen az MRSA csak nem megfelelő higiénés környezetben terjed. - Azt is jó lenne tudni, mekkora az esélye, hogy a helyieket is megfertőzhették az otthonlakók vagy a személyzet?

Utóbbival kapcsolatban megkérdeztük Csatlós Csillát, a települést október közepe óta vezető polgármestert, aki állította: az otthonban elvégzett szűrés végeredménye alapján rákérdez az illetékeseknél, azaz az SZGYF-nél és a kormányhivatal népegészségügyi főosztályánál, hogy a falubelieknek nem kellene-e átesniük MRSA-szűrésen?