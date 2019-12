Magyarázkodásra kényszerült az észt kormány

Bocsánatot kért már az észt államfő a Konzervatív Néppárt (EKRE) elnöke, Mart Helme pénzügyminiszter szavai miatt.

A 70 éves észt politikus egy hétfői rádióműsorban becsmérelte az alig néhány napja Finnország miniszterelnökévé kinevezett Sanna Marint, aki 34 évével jelenleg a világ legfiatalabb kormányfője. Mart Helme ugyanakkor Finnországról sem beszélt politikushoz illően. Úgy fogalmazott, „most azt látjuk, hogy egy pénztáros lány miniszterelnök lett, és utcai aktivisták meg tanulatlan emberek kerültek be a kormányba ”. Utólag ő maga is magyarázkodni kezdett, állítva, hogy elismerően hozta fel a finn miniszterelnök múltját, csupán a média forgatta ki szavait. „Azt a bizonyos mondatot a finn miniszterelnökről önök lekicsinylőnek érezték, én viszont dicséretnek szántam. Annak elismerése volt, hogy egy alacsonyabb társadalmi helyzetből is fel tudta küzdeni magát a politika csúcsára" - mondta a szélsőjobb politikus.

Marin korábban maga beszélt arról, hogy hátrányos helyzetből, szegény családból indult, pénztárosként dolgozott, mielőtt elkezdte volna egyetemi tanulmányait, családjából ő az első aki érettségizett majd egyetemi diplomát is szerzett. Hangsúlyozta, büszke Finnországra, büszke arra, hogy hazájában egy szegény családból származó gyerek számára adott a továbbtanulás lehetősége, arra, hogy egy bolti pénztárosból is miniszterelnök lehet. (Mint ismert, a finn oktatási rendszer és annak eredményei világszerte elismertek.) Mart Helme magyarázkodása azért is hiteltelen, mert a 70 éves politikus és pártja narratívájába igencsak beleillik mind a női miniszterelnök, mind az aktivisták becsmérlése. Az erősen nacionalista, euroszkeptikus, bevándorlásellenes, a fehér felsőbbrendűség eszméjétől sem idegenkedő EKRE április óta a tallini ötpárti kormánykoalíció tagja, annak ellenére, hogy a választások előtt még minden demokratikus párt kizártnak tartotta a velük való együttműködést. Ám a parlament harmadik legnagyobb ereje lettek, 17,8 százalékos támogatottsággal. Az EKRE öt tárcát kapott, nem is akármilyen súlyút. A vihart kavaró Mart a belügyet, fia, Martin pedig a pénzügyminisztériumot vezeti.