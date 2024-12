Ősi táncok kortársra hangolva

Tizenöt éve él Budapesten Jenna Jalonen finn táncos-koreográfus, aki úgy érzi, már „megmagyarosodott”, a nyelvünket is jól beszéli – ebben segített a nyelvrokonság, no nem a hasonló hangzású szavak, amikből alig akad, sokkal inkább a hasonszőrű logika –, de azért minden héten alá kell merülnie a hideg vízbe és beülni a szaunába, ez segít megőrizni a finnességét. Készített már humoros darabot a finn–magyar rokonságról, és magyar néptáncok elemeit felhasználva koreografált; itt élő alkotóként kétszer kapta meg a leginnovatívabb hazai táncelőadásoknak odaítélt Lábán Rudolf-díjat. Számos közösségi projektet visz, fiatalokkal is foglalkozik, a SUB.LAB.PRO együttesével mutatja be HALO című koreográfiáját január 12-én a Trafóban, noha nemrég térdszalagszakadást szenvedett, és a napokban műtét vár rá.