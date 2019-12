Gazdaságpolitikai irányváltás előtt az uniós országok

Az Európai Bizottság jövő évre szóló növekedési stratégiájának középpontjában a fenntartható fejlődés és a társadalmi befogadás áll. 2020-ban a tagállamoknak ennek megfelelően kell végrehajtaniuk strukturális reformjaikat és alakítaniuk foglalkoztatáspolitikájukat, beruházási valamint költségvetési politikájukat. A brüsszeli testület kedden közzétett iránymutatásai alapján az uniós országok jövő évi nemzeti reformprogramjai négy pillérre támaszkodnak majd: a fenntartható környezet létrehozását szolgáló reformok és beruházások megvalósításán; a kutatási eredményekre és innovációra épülő termelékenység-növelésen; a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölésén; a gazdasági stabilitás megőrzésén. A nemzeti stratégiák alapján az Európai Bizottság országsepcifikus ajánlásokat fog tenni, amelyek végrehajtásáért a kormányok felelősek. Mint Valdisz Dombrovszkisz gazdaságért felelős ügyvezető alelnök rámutatott, az éghajlatváltozás, a digitalizáció és a demográfiai változások gazdaságpolitikai irányváltást tesznek szükségessé a tagállamokban, miközben Európának növelnie kell nemzetközi versenyképességét és felkészülnie a jövőbeli globális kockázatokra. “A költségvetési mozgástérrel rendelkező országokat beruházásaik növelésére, a magas adósságszinttel rendelkezőket adósságuk csökkentésére kérem” - fejtette ki. Az európai szemeszter nevű gazdaságpolitikai ciklus keretén belül a brüsszeli testület elfogadta a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szóló jelentését is. Ebben értékelte az egyes országokat, és úgy ítélte meg, hogy tizenhármat kell felülvizsgálat alá vonni. A több mint egy tucatnyi mutató alapján készült beszámoló Magyarországról megállapítja, hogy rövid távon féken tarthatók az egyensúlyt veszélyeztető kockázatok, ezért az Európai Bizottság továbbra sem tartja szükségesnek makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás elindítását. A kockázatok közé sorolja egyebek között a jelentős bérnövekedéstől elmaradó termelékenység-növekedést, a gépjárművek exportpiacainak a beszűkülését és az iparág viszonylag nagy szerepét a gazdaságban. Az Európai Unióban jelenleg 241,5 millióan dolgoznak, rekordszinten alacsony a munkanélküliség (6,3 százalék), de továbbra is jelentős a nemek közötti egyenlőtlenség, a gyermekek és fogyatékossággal élők továbbra is nagy számban szembesülnek a szegénység és a kirekesztettség kockázataival - állapítja meg az európai szemeszter részeként jóváhagyott foglalkoztatáspolitikai jelentés.

Az Európai Bizottság nem tűri el az uniós támogatásokkal elkövetett csalásokat Az Európai Bizottság nem tűri el az uniós pénzek helytelen felhasználását és a támogatásokkal elkövetett csalásokat, a korábbinál szigorúbban kíván fellépni az ilyen esetek elkövetőivel szemben - jelentette ki Johannes Hahn, a költségvetési és igazgatási ügyekért felelős uniós biztos Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének az uniós támogatások felhasználásával foglalkozó vitáján kedden. Az uniós bizottság komolyan vesz minden olyan jelzést, amikor csalásról, vagy az uniós források helytelen felhasználásáról érkeznek bejelentések - tette hozzá a biztos. Fontosnak nevezte az Európai Ügyészség létrehozását, amellyel összefüggésben reményét fejezte ki, hogy működése által az unió még hatékonyabban lesz képes fellépni a bejelentett esetek kivizsgálásában. A mezőgazdasági támogatásokkal összefüggésben kiemelte: fontos, hogy minden tagállamban átláthatónak kell lennie az uniós pénzek elosztása rendszerének. Ennek érdekében a tagállamoknak évente közzé kell tenniük a mezőgazdasági támogatások kezdeményezettjeinek listáját, hogy megelőzzék azt a jelenséget, hogy nagy mezőgazdasági üzemeket adminisztratív eszközökkel kisvállalkozásokra osszanak fel, s így jutnak uniós forrásokhoz. Ez szembe meg az uniós jogszabály céljával. Ilyen csalások megelőzése az előfeltétele annak, hogy a közös mezőgazdasági politika átlátható és jól működő legyen - közölte az uniós biztos. Monika Hohlmeier német néppárti EP-képviselő, az EP költségvetés-ellenőrzési bizottságának (CONT) jelentéstevője arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak olyan tagországok, amelyek rendszerszerűen biztosítják annak lehetőségét, hogy a mezőgazdasági támogatások és a kohéziós alapok területein visszaéléseket követhessenek el. "Az ilyen esetek aláássák az uniós intézmények iránti bizalmat és negatívan befolyásolják az intézkedések végrehajtását. A hitelességük forog kockán" - fogalmazott. A pénzt oda kell juttatni, ahol arra szükség van, és nem "az oligarchák zsebét dagasztani". A nem rendeltetésszerűen felhasznált uniós támogatásokat gazdákat védő mechanizmusok által vissza kell fizettetni - szögezte le. MTI