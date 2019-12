Több mint ötezren korcsolyáztak együtt az ország legnagyobb téli eseményén

Advent harmadik vasárnapján, december 15-én zajlott le az idei tél legnagyobb korcsolyaünnepe, amelyen több mint ötezren siklottak a jégen egyszerre. Az MVM Zrt. Jégkaland fantázianevű, ingyenes rendezvényén az ország hét pontján (Budapesten, Jászberényben, Szegeden, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Pécsett és Békéscsabán) csúszkálhattak az érdeklődők. A legtöbb energiát Budapest városa adta bele a téli mozgásba.

Minden második magyar kedveli a téli sportokat, az emberek negyede pedig az elmúlt öt évben egyszer legalább korcsolyázni is volt az MVM Jégkaland reprezentatív kutatásának adatai alapján. A korcsolyázó magyarok közel 80 százaléka elsősorban a közösségi élmény és jó hangulat miatt űzi ezt a téli sportot. Nem véletlen, hogy az idei tél legnagyobb korcsolyás rendezvénye, az országban hét helyszínen megtartott, ingyenes MVM Jégkaland is nagy sikerrel zárult, hiszen a hét helyszínen több mint ötezren siklottak a jégen a nap folyamán. Az MVM Jégkaland kutatása szerint a korcsolya inkább a férfiak sportja, ők valamivel nagyobb arányban kedvelik ezt a téli mozgásformát, amely elsősorban Budapesten, illetve a megyeszékhelyeken élők körében népszerű. Télen a magyarok kedvence a szánkózás, amit a válaszadók több mint negyede említett, de minden ötödik megkérdezett korcsolyázni is szokott a szezonban, háromnegyed részben műjégpályákon. Az MVM Korcsolyakutatása szerint a rendszeresen korcsolyázók több mint fele kisgyermekként tanulta meg ezt a sportot, közel negyedük pedig kamaszként. A rendszeresen jégen siklók közel harmada a szüleitől, családtagjaitól, 29 százalékuk a barátaitól, mintegy tizedük pedig a párjától tanult meg korcsolyázni. Minden ötödik válaszadó saját maga, egyedül tapasztalta ki ezt a mozgásformát.

A korcsolyázók közel kilenctizede családjával vagy barátaival űzi ezt a sportot, de százból több mint 10-en a párjukkal, kettesben járnak csúszkálni. A válaszadók közel 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elsősorban a közösségi élmény és jó hangulat miatt jár korcsolyázni. A mozgást és az egészségre gyakorolt pozitív hatást ugyanakkor csupán a válaszadók ötöde tartja elsődlegesnek a korcsolyázás kapcsán. Az MVM Jégkaland országos, ingyenes korcsolyaünnepén az önfeledt jeges élményeken túl kézműves foglalkozások, az MVM Minilabor fizikai kísérletei, valamint karácsonyi arcfestés és korcsolyaoktatás is várta az érdeklődőket. A kicsik és nagyok az esemény kabalaállatától, Edgártól, a pingvintől ismerhették meg az energiatermelés alapjait és tudhattak meg érdekességeket az energiatakarékossággal kapcsolatban. A rendezvényen korcsolyázók egy applikáció segítségével mérhették a mozgásukból származó energiát, a „megtermelt” mennyiségekért cserébe ajándékokat vehettek át.

A városok közül Budapesten voltak a legtöbben. A hét városban a korcsolyázók virtuálisan termelhettek áramot mozgásukkal: összesen 402 kWh energiát „állítottak elő”, ami hozzávetőleg egy átlagos család több mint kéthavi áramfelhasználásának megfelelő mennyiség. Forrás: MVM Zrt.