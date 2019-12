Leállították a FINA-uszoda építését Velencén, az előző, fideszes polgármester sajtpapírt adott ki tulajdonosi hozzájárulás helyett

A Fővárosi Törvényszék arra kötelezte a Politikatörténeti Intézetet (PTI), hogy harminc napon belül hagyja el Alkotmány utcai székházát, és kiürített állapotban adja át az ingatlant az államnak.

Bár a hosszú évek óta húzódó eljárás valóban a végjátékhoz közeledik, ennyire azért nem eszik forrón a kását. Földes György, a PTI ügyvezető igazgatója elmondta lapunknak, hogy mindenképpen fellebbeznek a döntés ellen. Emlékeztetőül: a PTI évtizedek óta használja a Kossuth térnél lévő értékes, 3 emeletes épületet. A hatalmas könyvtárral rendelkező baloldali szellemiségű kutatóközpont kész lenne elköltözni, ha megfelelő ellentételezést kapna. A használati jogról való lemondásért és a levéltári anyag „felelős őrzéséért” cserébe a PTI mintegy 2,5 milliárd forintot szeretne. A kormány azonban egyetlen fillért sem akar fizetni. A tervek szerint a Kúria költözik majd ebbe a Kossuth térnél lévő épületbe, ahol bezárásáig a Néprajzi Múzeum is működött. A Fővárosi Törvényszék arra a megállapításra jutott, hogy a PTI jogalap nélkül tartózkodik az ingatlanban. A szerda délutáni határozathozatalkor a bíró több mint tíz percen keresztül sorolta, hogy az intézetnek mely helyiségeket kell „ingóságoktól kiürítve” átadnia: a díszterem mellett az irodák, raktárak, lépcsőházak, folyosók, de még a női és férfi mosdók is lajstromba kerültek. A határozat kihirdetését követően Varga István, az állam ügyvédje a Népszavának nyilatkozva kijelentette: örül, hogy a legfontosabb kérdésben végre befejeződött az ügy. „Ezt vártuk!” – mondta. Varga láthatóan nem számít arra, hogy a PTI fellebbezése lényeges változást hoz majd. „Reméljük, hogy utána önként elmennek, ha nem, kénytelenek leszünk végrehajtást indítani” – jelentette ki.

Földes György az egyik tárgyaláson a sok közül Fotó: Erdős Dénes / Népszava

Mivel az „előzetes végrehajthatóság tekintetében” a törvényszék nem adott igazat az államnak, a PTI a fellebbezéssel időt nyer. Korábban a bíróság egy másik eljárásban formai hiba miatt nem fogadta be azt a keresetet, amelyben a PTI a 2,5 milliárdos kártalanítási igényét megfogalmazta. Második kísérletre a közeljövőben ez várhatóan megtörténik, ami Földes György szerint a kiürítési per szempontjából is döntő jelentőségű.

„Ragaszkodunk az anyagi kompenzációhoz” – hangsúlyozta a PTI ügyvezető igazgatója.

Bármi lesz is a jogi procedúra vége – tette hozzá –, ismét nyilvánvaló vált, hogy a kormánynak egyetlen célja, van: mindenféle jóvátétel nélkül kilakoltatni az intézetet. Földes György szerint az, ami velük történik, jellemző a hatalom mentalitására. A PTI hiába nemzeti kincs, a magyar kormány bizonyította, hogy semmiféle felelősséget nem érez iránta.