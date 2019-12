Támadások kereszttüzében a munkáspárti vezetés

Jeremy Corbyn ismét bocsánatot kért a súlyos választási vereségért, de nem gondol korai búcsúra pozíciójától.

Teljes gőzzel folytatódott a brit parlamenti élet az új képviselők múlt csütörtöki megválasztása után. Kedden megtörtént a honatyák eskütétele és újraválasztották tisztségében a világ talán legismertebb házelnökét, a karizmatikus John Bercow-t követő munkáspárti "speakert", Sir Lindsay Hoyle-t, aki várhatóan kevesebb borsot tör majd a kormány orra alá és lecsendesíti a Házat. A tévéközvetítést követve nehéz volt nem észrevenni, milyen zsúfoltak a toryknak szánt zöld padsorok, illetve milyen "molyrágta" a munkáspárti frakció. Az alulméretezett alsóházban jelenleg 365 konzervatív és 203 munkáspárti politikus foglal helyet a harmadik legnagyobb westminsteri formációvá kinőtt Skót Nacionalista Párt 48 fős és a Liberális Demokraták "mosásban összement" 11 fős alakulata mellett. Az új összetételű parlamentet üdvözlő túlfűtött beszédében Boris Johnson máris "a réginél jóval demokratikusabbnak" nevezte a képviselőket, akik "nem fogják patthelyzetekkel, megosztottsággal és késlekedéssel elfecsérelni a nemzet idejét". A kormányfői becsvágyát végre teljesített konzervatív vezető már pénteken beterjeszti a Képviselőház elé a Brüsszellel kötött megállapodásán alapuló Kivonulási Törvényt, melynek elfogadásához a kormány 80 fős többségének "köszönhetően" nem fűződhet kétség. Boris Johnson nem is önmaga lett volna, ha beszéde végén nem tette volna hozzá: "Mit fog tenni a nép parlamentje? Megvalósítjuk a Brexitet" - választás-nyerő jelszavára utalva. A január 31-i, egyelőre jelképes kilépés így biztosnak tekinthető, mint ahogy törvénybe iktatják a 2020. december végéig tartó átmeneti időszak meghosszabbításának kizárását is, a szoros határidő ellenére. A Munkáspárt monumentális választási vereségét követő bűnbak-keresés legalább annyira lebilincselő, mint Boris Johnson szárnyalása. Jeremy Corbyn, aki 59 képviselőjét vesztette el a voks eredményeként, kedd este állt ki először megcsonkított frakciója elé. A viharos találkozó előtt a kiakolbólítottak egyike, Mary Creagh, aki 2005 óta képviselte Wakefield lakosságát, alaposan nekiment az ellenzék vezérének, aki fiatalokkal szelfizett a Portcullis House képviselőházban, miközben ő az irodáját rámolta ki. Húszperces kirohanása során a "nárcisztikus" veterán szeméhez vágta, hogy "ez az az ifjúság, melynek tönkretette a jövőjét". A kétórás összejövetel a kiszivárgott információk szerint rossz hangulatban telt el. Jeremy Corbyn elnézést kért a közel hatvan újdonsült munkanélküli párttásától és azok stábjától. Bár saját felelősségét is beismerte, az összegyűltek haragját kiváltva alapvetően a Brexit-folyamatot és a brit média ellene folytatott tartós kampányát okolta a katasztrofális eredmény miatt. A 70 éves politikus értékelése szerint a sajtó meggyőzően keltette azt a benyomást, mintha kizárólag Boris Johnson lenne képes a kilépés végrehajtására. A lapok a Corbyn és szövetségese, John McDonnell szellemiségét viselő választási programot "gazdasági analfabéták" munkájaként állították be. David Lammy tottenham-i képviselő kijelentette, hogy ő "hívő ember, aki minden vasárnap jár templomba, mégis kéri, hogy a puszta hiten alapuló kultuszt egyszer és mindenkorra hagyják maguk mögött". Szerdán a londoni Institute for Government agytrösztben tartott beszédében a mindeddig utoljára választást nyert munkáspárti vezető, Tony Blair alaposan elverte a port a "fantázia világában élő" Munkáspárt, mely "könnyen elveszítheti az esélyét, hogy komoly hatalmi tényező legyen a brit politikában". Blair és Corbyn régi esküdt ellenségek, a bukott vezető következetesen távol tartotta magát a középosztályt megnyerő New Labour szellemi atyjától. Blair nem rejtette véka alá, hogy a választási vereséget nem tekinti "közönséges" alulmaradásnak. Mint emlékeztetett, ez volt a Munkáspárt legrosszabb teljesítménye 1935 óta. Az összehasonlításként emlegetett 1983-as balsiker sorozatban a második, a múlt heti viszont a negyedik volt. A 2007-ben visszavonult kormányfő nem bírálta "személyesen" Corbynt, de hangsúlyozta, hogy a munkáspárti kampány a "téves ideológia és végzetes tehetetlenség kombinációja" volt. A párt maga az elmúlt években "túldicsőített tiltakozó csoporttá" vált, vezetője pedig egy "kvázi forradalmi szocializmust képviselt, melyben a szélsőbalos gazdaságpolitika a nyugati külpolitikával szembeni mély ellenségességgel párosult". Az ellenzék vezérének tisztségére szerdán hivatalosan is bejelentkezett Emily Thornberry árnyék-külügyminiszter. A bukmékerek favoritja Sir Keir Starmer bennmaradás-párti Brexit-szóvívő és Rebecca Long-Bailey, Corbyn bizalmasa, az üzleti ügyek árnyék-felelőse. Politikai elemzők azonban úgy vélik: a pártnak előbb a kialakult helyzet okait kellene alaposan értékelnie és csak ezután megkezdenie a vezetőválasztási kampányt.