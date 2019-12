Több lesz a felhő, de csütörtökön sem kell lecserélni a rövidnadrágot

Akár 16 fok is lehet napközben.

Szerda estétől egyre nagyobb területen képződik köd és rétegfelhőzet (kiemelten az Északi-középhegység tágabb környezetében és a főváros környékén), amelynek egy része megmaradhat csütörtök délelőtt is, amikor a legtöbb helyen megvastagszik a fátyolfelhőzet, ezért napközben szűrt napsütésre számíthatunk. A borult, ködös tájakon jelentéktelen szitálás előfordulhat. Délutántól fokozatosan mérséklődik a légmozgás, csütörtökön mindössze az Észak-Dunántúlon lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi völgyekben néhol gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 8 és 16 fok között várható, de a tartósan borult, ködös tájakon néhol 6,7 fok is előfordulhat.