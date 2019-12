Gyerekgyilkosság Győrben: hiába kéri Varga Judit, a szakértői kamara érdemben nem vizsgálhat bírósági szakvéleményeket

A kamara elnökének közleménye alapján nem sok mindenre lehet számítani.

a két gyermekét megölő, majd önmagával is végző apáról a szakértőnek kirendelt pszichológus többek között ezt írta

Agárdi Tamás közleménye szerint Varga Judit levelében kiemelte, sajtóinformációk alapján korai azt állítani, hogy az eljáró igazságügyi szakértők mindenképpen hibáztak volna, viszont ez az ügy alkalmas arra, hogy megingassa az igazságügyi szakértésbe és ezáltal az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat. Mindezek kapcsán szükséges, hogy a felelősségi kérdéseket haladéktalanul tisztázzák. Az elnök azonban rámutatott:

De a jogszabálysértés, a szakmai szabályok, kamarai szabályzatok, határozatok szándékos vagy gondatlan megszegése fegyelmi vétség - tette hozzá. Mint kiemelte, fontos rendelkezése még a szakértői törvénynek, hogy

Az ügyben megindított vizsgálat során e szempontok érvényesítésével kívánjuk a konzekvenciákat levonni - zárul az igazságügyi szakértői kamara elnökének közleménye.



Az ügyészség megvonta volna a felügyeleti jogot, az anya ezt nem engedte

Szerdán a Szombathelyi Törvényszék is megerősítette azt az értesülést, amit korábban a Népszava is megírt. A bíróság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Szombathelyi Járási és Nyomozó Ügyészség 2018. augusztus 2-án keresetet nyújtott be a férfi szülői felügyeleti jogának megszüntetésre. A polgári perben a bíróság figyelmeztette beavatkozási jogára az anyát, aki a kereset elutasítását kérte.