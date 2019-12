Rajtad is múlik, hogy pörög az áldozatszámláló

Az égő házban - ahol egy gázpalack is felrobbant - volt az áldozat húga és annak két kisgyermeke is, ők kimenekültek az épületből.



Gyilkosság történt szerda este a Bács-Kiskun megyei Mélykúton, derül ki a rendőrség közleményéből . A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 22 óra körül egy 27 éves férfi élettársát - feltehetően egy késsel -

megölte, majd magukra gyújtotta a házat.

Cselekménye után véget akart vetni saját életének is, de ezt már nem sikerült megvalósítania. A tűzoltók eloltották a tüzet, a rendőrségi helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van. A férfit kórházba szállították.



A megyei hírportál, a baon.hu meg nem erősített információi szerint az áldozat a húgához menekült szerda este élettársa elől, akivel otthonukban összevesztek. Gyilkosa azonban követte. Információik szerint a férfi szíven szúrta élettársát, majd a nyakán is vágást ejtett. A tettes ezután felgyújtotta a házat, majd megpróbált öngyilkos lenni, több vágást is ejtett a hasán. Az égő házban - ahol egy gázpalack is felrobbant - volt az áldozat húga és annak két kisgyermeke is, ők kimenekültek az épületből.