Farolt a sztrádán a kormány

Ismét meghátrált a kormány, de azért a Fidesz felé lejtett a pálya. Több kormánypárti polgármester településénél eltörölték az útdíjat az elkerülő szakaszon, de például Budaörsnél továbbra is fizetős a város két részét összekötő szakasz. Egymástól függetlenül a szocialisták és a civilek is országos demonstrációkat jelentettek be, az útdíj kiterjesztése ellen.