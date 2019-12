Jacuzzit, gőzkabint, infraszaunát is építenek a Mészáros-féle ifjúsági sportszállóban

„A választások tisztaságának megőrzése múlik azon, hogy az NVI betölti-e szerepét, és fellép-e a lehetséges jogsértésekkel szemben” – hangsúlyozták.

„Mindannyian elvárjuk a választási szervek vezetőitől, hogy pártatlanul őrködjenek a választások tisztasága felett. Józsefvárosban mégis felmerült a gyanú, hogy a helyi választási iroda vezetője közreműködött az egyik jelölt kampányában. Emiatt a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) javaslatokat küldött a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnökének” – közölte a TASZ. Csütörtöki közleményükben felidézik: a VIII. kerület új polgármestere szerint az előző kerületvezetés részletekbe menően beleszólt a Józsefváros című önkormányzati újság szerkesztésébe, a lapban megjelenő cikkeket velük egyeztették. Még a helyi választási irodát vezető jegyző is tanácsot adott egy interjúhoz, amit az újraválasztásért induló volt polgármesterrel jelentettek meg a kampányban, hogy a helyi választási bizottság „ne találhasson fogást” rajta – tették hozzá. „A józsefvárosi eset valószínűleg nem egyedi. A TASZ szerint a jogszabályok eleve olyan helyzetet teremtenek, hogy nincs garancia a helyi választási irodák vezetőinek politikai függetlenségére. A törvény szerint ugyanis a helyi választási irodák vezetői a jegyzők, a jegyzőt pedig a polgármester nevezi ki. A megnyugtató megoldás az lenne, ha a törvények garantálnák, hogy a jegyző valóban a polgármester, a képviselő-testület, valamint a választásokon induló jelöltek és jelölő szervezetek független ellenőre legyen. Addig viszont egyedül a helyi választási irodák szakmai tevékenységét irányító NVI veheti elejét a jogsértéseknek” – írják. A TASZ azt javasolja az NVI elnökének, hogy minden választási eljárás kezdetén tájékoztassa a helyi választási irodák vezetőit kötelességükről és felelősségükről, ami a jelöltek közti esélyegyenlőség biztosítása, akár a munkáltatójukkal, azaz a polgármesterrel szemben is. A szervezet azt is javasolja az NVI-nek, hogy hozzon létre belső ellenőrzési rendszert, és dolgozzon ki belső eljárást arra, hogy a helyi választási irodák vezetői ellen minden lehetséges jogi és etikai eljárás elinduljon, ha megsértik a választási törvényt. „A választások tisztaságának megőrzése múlik azon, hogy az NVI betölti-e szerepét, és fellép-e a lehetséges jogsértésekkel szemben. Álláspontunk szerint a javaslataink a helyi választási irodáknak adott utasítással megvalósíthatók, de az NVI elnöke törvénymódosítást is kezdeményezhet a probléma orvoslására” – mondta Szabó Attila, a TASZ Választási Jogi Programjának koordinátora.