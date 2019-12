Örökifjak előnyben

A művészetet itt nem vitrinek mögé zárt entitásként képzelik el, sokkal inkább folyamatos mozgásban lévő műfajként, amelyhez a megfelelő eszközök és lehetőségek által mindannyian könnyedén kapcsolódhatunk.

A művészet szervezőerő, egy közeg, mely összehoz különböző embereket, korosztályokat, és felszabadít alkotóerőket, közelebb hozza a kortárs társművészeteket és a generációk közötti kapcsolatot is elősegíti – áll a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria bemutatkozásában. S a galéria programkínálatát és tárlatait szemlélve kijelenthetjük, évről évre e gondolat szellemében végzik hiánypótló tevékenységüket. A közösségi térként és művészetpedagógiai centrumként is működő intézmény célja, hogy támogassa a fiatalok művészeti nevelését, s helyet adjon képző-és iparművészeti kiállításoknak, szakmai párbeszédnek, művészetpedagógiai tevékenységeknek. A galéria sokszínűségét mi sem mutatja jobban, mint idén megrendezett rendezvényeik sora: a Tér – Mozgás – Játék című időszaki kiállítás – amely Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus rendhagyó együttműködésének eredménye volt –, vagy épp a Budapesten harmadik alkalommal kiállító japán gyermekkönyv illusztrátor Satoe Tone munkáit bemutató Pirospozsgás mesék című tárlat. Hasonlóan egyedülálló projekt volt Az utca nem játszótér, amely a gördeszkázás budapesti történetét térképezte fel, 1978-tól napjainkig. A nagysikerű kiállítás és kísérőprogramjai a hobbiból szubkultúrává lett gördeszkás életmódot és a nyolcvanas-kilencvenes évek fővárosi fiataljaira gyakorolt hatását vizsgálták. A kulturális helyszín sikerének titka bizonyára abban rejlik, hogy a művészetet nem vitrinek mögé zárt entitásként képzelik el, sokkal inkább folyamatos mozgásban lévő műfajként, amelyhez a megfelelő eszközök és lehetőségek által mindannyian könnyedén kapcsolódhatunk. Változatos, rendszeres programjaik és workshopokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, filmvetítésekkel összekötött időszaki kiállításaik sorát a jövő évben is folytatják.

Január elején a síkbeli és térbeli vizuális gondolkodás, a forma, illetve téralkotás két és három dimenzióban kerül a középpontba a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rajzi és Formaismereti Tanszéke másodéves építészhallgatóinak kiállításán, amelyet Haász István képzőművész inspirált. A hónapban ismét megrendezik Világjáró gyerekek nemzetiségi programjukat, ahol minden alkalommal más-más nemzet mutatkozik be meséi és játékai által a három-tíz év közötti gyerekek és családjuk előtt. A galéria részt vállal a „Van művészi vénád?” nemzetközi pályázat megvalósításában is, amely középiskolások számára biztosít lehetőséget arra, hogy kipróbálhassák és kiteljesíthessék alkotókészségüket. A 2009-ben Csehországból indult nyílt művészeti verseny során a diákok csoportokban dolgoznak évről évre más témákon, idén a Pillangó-hatás kérdéskörén. A tizenöt-tizenkilenc évesek közül döntőbe jutott magyarországi versenyzők munkáival a nagyközönség is megismerkedhet majd a kiállítótérben. Szintén izgalmasnak ígérkezik a márciustól látogatható Képzelet határán című tárlat, amelynek keretében három fiatal kelet-európai fotográfusnő, Weronika Gesicka, Bara Prasilova és Maria Svarbova vizsgálja a valóság és fikció határterületeit. Érdemes lesz a Deák Ferenc utca 17. szám felé venni az irányt 2020-ban is, hiszen a galériától jól megszokott módon rendhagyó, és nem kizárólag gyerekeknek, sokkal inkább örökifjaknak szóló projektekkel várják a kíváncsi látogatókat.