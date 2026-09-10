A budapesti Deák 17 Galériában megnyílt Képmesék – A történet a tiéd című tárlat elengedi a látogató kezét, ráhagyja a képzeletre az értelmezést: pont, mint ahogyan teszi azt a kiállítás tárgya, a silent book mára óriásira nőtt világa.
Ebben Garami Gréta, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatóhelyettese volt a segítségünkre.
Az opera és a lasagne után a lenyűgöző és változatos könyvillusztrációk is eszünkbe jutnak majd Olaszország kapcsán – új kiállítás a Deák 17 Galériában.
A művészetet itt nem vitrinek mögé zárt entitásként képzelik el, sokkal inkább folyamatos mozgásban lévő műfajként, amelyhez a megfelelő eszközök és lehetőségek által mindannyian könnyedén kapcsolódhatunk.