Novemberig látható a budapesti silent book kiállítás

A budapesti Deák 17 Galériában megnyílt Képmesék – A történet a tiéd című tárlat elengedi a látogató kezét, ráhagyja a képzeletre az értelmezést: pont, mint ahogyan teszi azt a kiállítás tárgya, a silent book mára óriásira nőtt világa.