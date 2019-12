Autóba rejtett pokolgép robbant Északkelet-Szíriában, öt ember meghalt

A fegyveres támadót ártalmatlanná tették. Orosz sajtóforrások szerint halálos áldozatok is vannak.

Egy ismeretlen elkövető tüzet nyitott csütörtök este Moszkva belvárosában, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) székházánál. Az FSZB közleményében az áll: „Ismeretlen (támadó) tüzet nyitott a Bolsaja Lubjanka (utca) 12-es házánál. Vannak sérültek. A bűnözőt ártalmatlanná tették. Személyazonosságának megállapítása folyik”. Az Izveszytija című napilap korábban úgy értesült, hogy a lövöldözésben hárman életüket vesztették. Az információt hivatalosan nem erősítették meg. Az FSZB közleményének megjelenését követően több sajtóforrás is a lövöldözés felújulásáról számolt be. Az Interfax hírügynökség szerint a Lubjanka teret lezárták a biztonsági erők, az ott lévő embereket evakuálták. A közösségi médiában a helyszínen készült videókat is közzétettek, melyeken több lövés hallatszik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában kijelentette, hogy Oroszországban idén 54 terrorista irányultságú bűncselekményt, köztük 33 terrortámadást sikerült megakadályozni. Putyin a biztonsági szervek alkalmazottainak napján megtartott ünnepségen mondott beszédet. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy az elnököt tájékoztatták a csütörtök esti incidensről.