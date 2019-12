Putyin szerint Moszkvának nem áll szándékában kiélezni az energetikai helyzetet, az államfői mandátum korlátozásáról is beszélt

A fegyveres támadót ártalmatlanná tették. Az FSZB közölte: az egyik alkalmazottja életét vesztette.

Egy ismeretlen elkövető tüzet nyitott csütörtök este Moszkva belvárosában, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) székházánál. Az MTI összefoglalója szerint az FSZB közleményében az áll: „Ismeretlen (támadó) tüzet nyitott a Bolsaja Lubjanka (utca) 12-es házánál. Vannak sérültek. A bűnözőt ártalmatlanná tették. Személyazonosságának megállapítása folyik”. A szolgálat később arról adott ki tájékoztatást, hogy egyik alkalmazottja életét vesztette. Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy az incidensben öten sebesültek meg, akik kórházi ellátásban részesülnek. Az FSZB közleményének megjelenését követően több sajtóforrás is a lövöldözés kiújulásáról számolt be, ezt azonban a Rosszija 24 hírtelevíziónak a helyszínen lévő tudósítója cáfolta. Az FSZB valótlannak minősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a támadást hárman hajtották végre, és az elkövetők behatoltak a székház épületébe. Az Interfax hírügynökség szerint a Lubjanka teret lezárták a biztonsági erők, az ott lévő embereket evakuálták. A közösségi médiában a helyszínen készült videókat is közzétettek, melyeken több lövés hallatszik.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnököt tájékoztatták a csütörtök esti incidensről. A támadás idején Putyin az orosz legfelsőbb vezetés több más tagjával együtt a Kremlben tartózkodott, a biztonsági szervek alkalmazottainak napja alkalmából tartott ünnepségen. Putyin az ünnepségen kijelentette, hogy Oroszországban idén 54 terrorista irányultságú bűncselekményt, köztük 33 terrortámadást sikerült megakadályozni. A csütörtöki támadást több sajtóforrás is összefüggésbe hozza az elnöki beszéddel. A Moszkva hírügynökség azt írta, hogy az FSZB terrortámadásnak minősítette a történteket, de ezt egyetlen más forrás sem erősítette meg. Az ügyben az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) eljárást indított rendvédelmi szervek tagjai ellen elkövetett támadás címén.