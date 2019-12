Hajléktalanokat segít a festékdobálás miatt közmunkára ítélt Gulyás Márton

Bár döntés csak a következő kormányülésen várható, de kapnak béremelést a rendvédelmi szervezetek dolgozói, és az orvosok is – derült ki a Kormányinfón.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaiból az is kiderült, hogy kizárnák a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét azoknál, akik másnak az életére törtek. A politikus a győri gyermekgyilkosságokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy mindkét fokon hibázott a bíróság, amikor a büntetés végrehajtási intézet és az ügyészség javaslata ellenére is az elkövető feltételes szabadlábra helyezéséről döntött. Szerinte elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy a bírók nem tartják a törvénybe foglalt középmértékes ítélkezést. – Ha nem bocsátják szabadlábra a férfit, a gyerekek még ma is életben lennének – mondta. Kérdésre válaszolva, hogy ad-e további támogatást a kormány a Biodóm befejezésre, azt mondta: ez egy fővárosi beruházás, 18,5 milliárdot már adott a kormány, így most remélik, hogy a beruházó szeretné befejezni az építkezést. Várjuk, hogy meghívják a kormányt a megnyitóra, és megköszönjék a támogatást – mondta, azt is megjegyezve, hogy szerinte ezzel nincs több teendője a a kormánynak. Bejelentette: 79,4 milliárdot szán a kormány a kórházi adósságokra, ám a teljes összeg nem jut el az intézményekhez. Ebből az összegből 15,7 milliárdot a szakrendelők kapnak finanszírozásuk javítására, 17,7 milliárdot pedig a kórházak azokra az ellátásokra, amelyekért nem kaptak pénzt az egészségbiztosítótól. (Ez az úgynevezett volumenkorlát bizonyos kompenzációja, ugyanis egy meghatározott ellátásszám felett nem jár térítés a gyógyításért a biztosítótól.) Mintegy 42,8 milliárd forintot szánna adósságrendezésre, ám ebből kihagyják a kórházakat, a kormány maga tárgyalna és közvetlenül fizetne a hitelezőknek. Gulyás Gergely azt mondta: megvizsgálják a számlákat, és csak a jogos követeléseket egyenlítenék ki. Arra a kérdésre, hogy ez a folyamat mikor kezdődhet, azt válaszolta, hogy a napokban utalják a közvetlenül az intézményeknek szánt több mint harmincmilliárd forintot, de elképzelhető, hogy a jövő év elején ér oda. A beszállítókkal való egyeztetések is megkezdődnek még az idén, ezeket a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselői vezetik. Bejelentette azt is, hogy 13 kórházhoz költségvetési felügyelőt neveztek ki. Lapunk kérdésére, hogy kíséri-e szerkezetátalakítás a kórházak adósságrendezését, a miniszter azt felelte: ágyakat nem szüntetnek meg, de átalakíthatnak krónikus ágyakká, mert azokból kevés van. Gulyás a Népszava a tb-törvényhez kapcsolódó érdeklődésére azt nem tudta megmondani, hogy milyen hatékonyan hajtja be az adóhatóság a krónikus nem fizetőktől a járulékot. Ő mindössze néhány tízezerre becsülte azok számát, akiket érinthet a szigorítás, miszerint, ha valaki 3 hónapig elmaradnak az egyéni járulékfizetéssel elvesztik a térítésmentes ellátás lehetőségét. Megkérdeztük azt is, hogy kívánja-e kormány rendezni a rendvédelmi szerveknél dolgozók , illetve a tűzoltók bérét – Gulyás Gergely azt válaszolta, erről a következő kormányülésen születhet döntés. Amikor arra emlékeztettük, hogy korábban ő maga mondta, hogy az orvosok bérének rendezése még az idén megtörténhet, ám erre nem került sor, azt válaszolta: ez is a következő kormányülésre vár, de az biztos, hogy január elsejétől – ha szükséges visszamenőleg – lesz érvényes az orvosokra vonatkozó béremelés.