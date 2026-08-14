Szeptember elsejétől Földiák Vince veszi át a helyét.
A Fidesz kommunikációs igazgatója most nem kicsizett, nem mondta, hogy vége van, hanem megfontolta a műsorvezető kérését.
Csaknem hét éve annak, hogy aktivisták az ellenzékkel szemben kiszabott, önkényesnek tartott ÁSZ-büntetések ellen tiltakoztak.
A Partizán főszerkesztője meginvitálta műsorába a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy beszélgessenek egyet a svéd oktatófilmről (amelyben a műsorvezető is kifejti gondolatait). Mivel elutasító választ kapott, így a Facebookon megy az adok-kapok.
Elég világosan arról beszéltem, hogy óvatosan kell kezelni a pedofíliának nevezett esetek egy részét – nyilatkozta lapunknak Kőszeg Ferenc, hangsúlyozva, hogy elutasítja az erőszakot.
Így nem megy el az esti, partizános vitára sem. Ami a szervezők szerint meg lesz tartva.
A neves filmrendező szerint az egyetemfoglalás és a Freeszfe Egyesület megalakulása csodálatos volt, az igazságért, a tisztességért pedig ki kell állni.
Nem kunszt a közmédia nézettségi adatait vagy a színvonalát felülmúlni, ám a valódi szerepét betölteni annál inkább. Gulyás Mártonnak és csapatának ez sikerült.
„Bármennyire lehetett is a szemnek mitől csillognia, az összhatás pokoli nyomasztó volt. Álmatlanságba keserítő.”
Túl enyhének találták az ítéletet.
A magát "Soros György ellenzékeként" definiáló kormánypárti lap saját példaképéhez, Novák Elődhöz hasonlóan kártérítést fizethet.
11-en állhatnak a bíróság elé műemlék megrongálásának bűntette miatt.
Egy alapítvány kríziskocsijában dolgozik majd, megtiszteltetésnek érzi, hogy részt vehet a programban.
Azt próbálta megtudni, honnan van pénz a rengeteg szétosztott krumplira és hagymára. Nem sikerült.
Másodfokon enyhítettek büntetésükön, időmúlásra hivatkozva.
Gulyás Márton társaival több méter hosszan festette narancssárgára az Állami Számvevőszék épületét, most többmilliós rongálás miatt kell felelniük. Érdekes időpontban indultak be a hatósági fogaskerekek.
Az aktivistát a Gyorskocsi utcai fogdába szállították, ahol valószínűleg hétfőig tartják bent.
A bíróság jelzése után az illetékes kerületi ügyészség elrendelte a nyomozást az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületét festékkel leöntő elkövetők ügyében - tájékoztatta a fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.
Nyomába eredt a Lévai Katalin új mozgalmának, a Lendülettel Magyarországért! pártnak a Gulyás Márton. Az aktivista arra volt kíváncsi, pontosan mit is képvisel, és miféle helyi beágyazottsággal rendelkezik az alig két hónapos mozgalom, olvasható a Mércén.
A tiltakozók szerint szándékosan megakadályozta a fideszes vezetésű önkormányzat az ellenzéki pártok képviselő-jelöltjeinek vitáját. A képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM
A Közös Ország Mozgalom aktivistái narancsszínűre festették az Állami Számvevőszék épületét. Gulyás Márton elmondta: azért jártak el így, mivel az Állami Számvevőszék ma a Fidesz intézménye. „A mai naptól fogva arra biztatok mindenkit, hogy valaki mindennap jöjjön ide, és fesse narancsra az épületet. Az ÁSZ csak azt akarja elérni, hogy a Fidesz politikai ellenfeleit leradírozza.