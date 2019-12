Szabad szemmel: bármilyen abszurdnak hangzik, Orbán előbb volt Trump, mint Trump maga

Egyértelműnek tűnik az amerikai elnök és a magyar kormányfő közötti szellemi rokonság.

A Washington Post a világból 13 újságírót, illetve más szerzőt kért fel, köztük Pető Andrást, a Direkt36 alapítóját, hogy írják meg, milyen hatást gyakorolt az ő országukra az amerikai elnök, közvetlenül, illetve közvetve. Mert az egyértelmű, hogy Donald Trump mit művelt Amerikával, és afelől sincs kétség, hogy a nemzetközi színtéren a populisták, nacionalisták és tekintélyelvű politikusok pontosan tudják: amíg ő a Fehér Ház lakója, addig zavartalanul nyomulhatnak. Más kormányok viszont összezavarodhatnak, amikor azt látják például, hogy az Egyesült Államok első embere szívélyesebben parolázik az észak-koreai diktátorral, mint Angela Merkellel. Nos, Pető András azt tartja a legfontosabb Trump-effektusnak Magyarországon, hogy az elnök bátorítást adott az illiberális demokrácia építéséhez. Az ellenzéki portál szerkesztője, aki jelenleg a Harvardon ösztöndíjas, emlékeztet arra, hogy az amerikai vezető csak ígérte, a magyar miniszterelnök viszont meg is csinálta a kerítést – a muzulmán betolakodók távoltartására. Vagyis igaza van a volt fehér házi főtanácsadónak, Steve Bannonnak: ő már Trump előtt Trump volt. A magyar vezető a bevándorlás és a liberális elit elleni kampánnyal indított, tengerentúli kollégája csak öt év elteltével jutott el ugyanide. De nagyon fontos, hogy áldásával Orbán Orbán lehet, ami nem csekélység. Az elemzés végigveszi, miként szállta meg a Fidesz a független sajtót, részben „közeli” üzleti szövetségesek bevonásával, aminek a vége az lett, hogy ezek a szerkesztőségek propaganda gépezetként szolgálnak. Orbán fake news-ként bélyegzi meg az önálló médiát. A washingtoni reakció langymeleg maradt, de ugyanez történt, a CEU esetében is, ami persze nem csoda, hiszen Soros mumus Trump számára (is). Ebben nagy szerepe volt David Cornstein nagykövetnek. Mindazonáltal Amerika esetenként felhánytorgatja, hogy túl szoros a magyar kormány viszonya Kínával és Oroszországgal, de az elnök mégis megtette azt a gesztust, hogy fogadta a magyar vezetőt. A találkozón egyértelművé vált kettejük szellemi-politikai rokonsága.