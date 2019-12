56 ezer lőfegyvert adtak le önként Új-Zélandon, de ennek a kétszerese maradt illegálisan a civil lakosságnál

A keletnémet tartományokban egyre égetőbb a kérdés a CDU számára, elképzelhető-e az együttműködés az AfD-vel. Ez szakítópróbát is jelenthet.

Ma hivatalosan is megalakulhat Szászországban az úgynevezett Kenya-koalíció, azaz a CDU, az SPD és a Zöldek alkotta kormány. A szomszédos Szász-Anhalt tartományban már 2016 óta, Brandenburgban pedig egy hónapja működik hasonló színezetű kabinet, vagyis Kelet-Németországban egyre népszerűbb ez a felállás. Ennek az az oka, hogy a régióban igen erős a jobboldali radikális Alternatíva Németországért (AfD), Szászországban például 27,5 százalékot szerzett az októberi voksoláson, ám a szélsőségesekkel egyelőre egyetlen párt sem hajlandó koalícióra lépni. Két az AfD-n kívüli párt azonban nem tudna működőképes koalíciót létrehozni, ezért volt szükség egy harmadik demokratikus erő bevonására. A szászországi voksolás után pontosan három hónappal, december elsején írták alá az új kabinet pártjai a koalíciós szerződést, amelyet először a kereszténydemokraták, majd a szociáldemokraták, végül a Zöldek is megszavaztak. Michael Kretschmer régi-új miniszterelnök szerint stabil kormánya lesz a keletnémet tartománynak, s a három párt egymás iránti bizalma megkérdőjelezhetetlen. Kifejtette, bár a CDU, a Zöldek és az SPD különböznek egymástól, egybekovácsolja őket az a közös cél, hogy Szászországot „innovatív, a világra nyitott és élhető” tartománnyá alakítsák át. A kormánynak igen jól kell teljesítenie a következő öt évben, hiszen rendkívül aggasztó a jövőre nézve az AfD októberi szereplése. A legfőbb cél tehát az, hogy kifogják a szelet a szélsőségesek vitorlájából. Erre azért is lenne nagy szükség, mert az AfD-nél ismét kezd fellángolni a vita a párt jövőbeni irányvonaláról. Egyes tagok számára ugyanis mind vállalhatatlanabb a párt türingiai szárnyát irányító, szélsőjobboldali, nacionalista Björn Höcke fellépése. Politikája elleni tiltakozásképpen ki is lépett a szászországi parlament AfD-frakciójából Lars Herrmann parlamenti képviselő. Komoly gondot jelent az is, hogy bár a CDU keletnémet tartományi szervezetei kikötötték, nem hajlandóak koalícióra lépni az AfD-vel, a kereszténydemokraták tagságában többen nem tartanák ördögtől valónak a szélsőségesekkel való együttműködést. Ez pedig felveti azt a kérdést: mennyire egységes a CDU? Idővel nem fenyeget-e pártszakadás? Ez a kérdés különösen a Szászországgal szomszédos tartományban, Szász-Anhaltban vált időszerűvé, ahol nyáron nyilvánosságra került egy leirat, amely kimondta: az AfD-vel sem kell kizárni a koalíciókötést. Ez a berlini CDU-nál is felháborodást váltott ki. A napokban újabb botrány pattant ki. A kereszténydemokraták egyik helyi politikusáról, Robert Möritzről kiderült, szélsőjobboldali múltja volt. 2011-ben, egy neonáci rendezvényen szervezőként is fellépett. Kiderült továbbá, hogy egy náci szimbólumot, a „fekete napot” tetováltatta magára. Ettől függetlenül a helyi CDU úgy vélte, „mindenki érdemel egy második esélyt”. Ez megütközést keltett a kereszténydemokraták koalíciós partnereinek körében. Szövetségi szinten sem értenek egyet a CDU tartományi politikusainak véleményével. Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke tegnap a pártból való kizárással fenyegette meg Möritzet. Ugyanakkor a kereszténydemokraták vezetőjét bírálói azzal vádolták, hogy túl későn szólalt meg a kérdésben. Kramp-Karrenbauer azonban visszautasította a vádakat. Előzőleg a szövetségi nagykoalíciós partner, az SPD főtitkára, Lars Klingbeil vádolta tétlenséggel a kereszténydemokratákat. Ugyanakkor a pártelnökön kívül a CDU más vezetői, köztük Wolfgang Schäuble volt pénzügyminiszter, is kemény fellépést szorgalmaztak Möritz-cel szemben. Benjamin Höhne politológus a Deutschlandfunknak elmondta, hogy a Möritz-ügy a tartományi Kenya-koalíciót is szakítópróba elé állíthatja. A helyi Zöldek a Kenya-koalíció felmondásának lehetőségét sem zárták ki. Sőt, a CDU-ban is komoly belső feszültséget idéz elő, hiszen ismét előtérbe kerülhet a kérdés: együtt lehet-e működni a jobboldali radikálisokkal, vagy sem.