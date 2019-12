A hiányzó pénz hete

Ha nem tudják, mivel lepjék meg szeretteiket karácsonyra, én megmondom. Menjenek tutira! Aminek mindenki a legnagyobb hasznát venné, az a rókavizelet. Kiderült, hogy ez abszolút védelem a tolvajok ellen. Jó, egyelőre csak a fatolvajok ellen, erről olvastam a népszerű online portálon, sőt – elmélyedve a témában – egy agrároldalon is.

De ki tudja, hátha ki lehet terjeszteni a hatást más lopások megakadályozására is! A dolog úgy működik, hogy karácsony előtt a megóvandó fenyők törzsét bekenik rókavizelettel. Ennek az a tulajdonsága, hogy szobahőmérsékleten elviselhetetlen bűzt kezd árasztani, így a falopások száma minimálisra csökken, kizárólag a krónikus orrdugulásban szenvedők eshetnek kísértésbe.

Na most képzeljék el, egyszerűen csak ráfröcskölünk egy kis rókavizeletet egy-egy bankra, kastélyra, uniós alapra! A sok gyanús figura szokás szerint hazaviszi, és máris elárasztja a büdös. Még a ruhájukba is beivódhat, és innentől könnyedén felismerhetjük őket. Nem kell ide Európai Ügyészség (a hazai meg úgyis minek), szegény Hadházynak kár volt strapálnia magát, nem aláírást kellett volna gyűjtenie, hanem rókavizeletet. Azt írják, a borz bűzmirigyéből kivont váladék is jó, de azt macerásabbnak ítélem. Talán könnyebb a rókákat bilire szoktatni, a népmesék szerint okos állatok.

Utánanéztem a vadászboltok oldalain, hol lehet kapni. Jó hírem van. Nem kell télvíz idején a rókák után rohangászniuk az erdőben, hátizsákjukban egy éjjeliedénnyel. Árulnak szintetikus rókavizeletet is, egy flakon négy- és ötezer forint között van. Hát most mondják meg, mit kapnának ennyiért máshol? Ez egy kiló jobbfajta szaloncukor ára, pedig annak még szaga sincs. A rókavizeletet csak becsomagolják karácsonyi papírba, rá egy ezüstmasni, fenyőgally, és már tehetik is a karácsonyfa alá. Csak arra kell vigyázni, hogy a gyerek ne kezdjen el vele vízipisztolyozni otthon. Meg arra, hogy a rendelésnél ne keverjék össze a kínálatban szintén szereplő szintetikus vaddisznóondóval és őzvizelettel, azok hatásmechanizmusát nem ismerem, és nem biztos, hogy szükség van rájuk a háztartásban.

Vannak más ajándékötleteim is. Orbán Viktor-mellszobrot négy színben már tavaly is hirdettek (vigyázat: a bronz kicsit drágább a fehérnél), valamint szilveszterre Németh Szilárd- , Schmidt Mária- és egyéb álarcot is, szinte bagóért. 750 forint volt darabja, és ami ennél is nagyobb előny, egy éjszaka után le lehetett venni. Nem azért, de fénykoromban az én portrémmal árultak lábtörlőt is az indulatosabb fideszesek számára. Persze Gyurcsányé drágább volt.

Idén a kínálat együtt nőtt a jóléttel és a nemzeti szuverenitással. Vásárolhatunk Németh Szilárdot mintázó sószórót (szép darab, elég sok só fér belé, tehát igazán gazdaságos) és Mészáros Lőrinc-perselyt. Utóbbit vettem is a sógoromnak, remélem, nem olvassa ezt a cikket, mert oda a meglepetés. Biztosan szerencsét hoz. Mészárosnak legalábbis. A héten megint nyert az érdekeltségébe tartozó cég egy 850 milliós megbízást, ami az eddigiekhez képest szinte csak jelképes karácsonyi ajándék. Jól megy birodalma koronájának ékköve: a felcsúti focialapítvány is, a 3,8 milliárdos stadion után most pezsgőmedencével, szaunákkal, gőzkabinnal ellátott ifjúsági szálláshelyet építenek 2,1 milliárdért. Utóbbiból másfélmilliárd közpénz, a TAO-ból van, de a Fidesz egyszer már megmondta: karácsonykor snassz dolog megkérdezni, mibe került a bejglibe a dió. És van, aki sok dióval szereti.

A TAO-ból másnak is lesz boldog karácsonya. Nem a kulturális TAO-ból, azt elvonták a színházaktól, hanem az ú.n. TAO-pótló támogatásból. A pályázati kiírás még fantáziátlanul csak az előadóművészeti műhelyeknek szólt, közülük is azoknak, amelyeket 3 éve bejegyeztek. De a tehetséget nem lehet ilyen bürokratikusan gúzsba kötni. Így aztán jutott pár tíz- vagy százmilliócska egy eddig ruhakereskedelemből élő cégnek, lottózónak, tűzoltó egyesületnek, a fideszes Bajkai Istvánék vállalkozásának. Bajkai csak jobb lehet, mint a Katona. És egy lottózóból nem indulhat el a jövő Blaha Lujzája? A Köves Slomó-féle EMIH-nek egyenesen 1,8 milliárd esett le, egy majdan megépülő kulturális központra.

Szerencse, hogy a kulturális TAO-t azzal a jelszóval államosították: véget vetnek a visszaéléseknek! Nekem a nyertesek közül legjobban az eddig orvosok kiközvetítésével foglalkozó kft tulajdonosa tetszett, aki becsszóra megígérte, hogy eztán koncerteket is szervez, „sok egyetemistát ismer, aki zenél”. Érdekes, én is ismerek, nekem mégse mondta senki, hogy pályázhatok. Pedig az államtitkár utólag világossá tette, hogy az unalmas előadóművészeti kérelmek mellett „egyedi igénylésre” is volt mód – már akinek szóltak erről. Legközelebb én is egyedileg igénylek majd valamennyit, ugyan nem lottózom, de hetedikben iskolai szavalóversenyt nyertem, előadóművészetben tehát jó vagyok. Bár lehet, hogy ez hátrány, akkor legfeljebb kihagyom.

A másik megoldás, hogy rókavizelettel kenjük be a pályázati alapot. Még jobb, ha a határokat permetezzük körbe, nehogy jövő karácsonyig ellopják az egész országot. Szobrostul, perselyestül, bejglistül. A szerző volt országgyűlési képviselő