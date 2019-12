Változik az EMIH neve

Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a főigazgató mellett. Az ívet néhány óra alatt a kórház állományának negyede írta alá.

Két nappal ezelőtt rendelt el vizsgálatot Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a fővárosi Szent Margit Kórházban, miután a Magyar Nemzetben Csókay András idegsebész professzor nyilvánosan tiltakozott Imreh Domonkos sebész főorvos nyugdíjazása ellen. Csókay szerint elfogadhatatlan, hogy vélhetően politikai okokból kényszernyugdíjazta a kórház vezetése a nemzetközileg is elismert sebészorvost. A főorvos mellett további hét másik sebész is beadta a felmondását. A szakorvosok távozásával kapcsolatban a sajtóban az elmúlt napokban számos találgatás jelent meg, a kórház közleménye szerint viszont azóta közülük többen jelezték, döntésük nem végleges, januárban újragondolják, hogy hol folytatnák a munkájukat. Pénteken a miniszter által elrendelt vizsgálat részeként az intézmény dolgozóit és a főigazgatót is meghallgatták a vizsgálók. A dolgozók a petícióban azt írták: „Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy a számunkra fontos munkahelyünket politikai csatározás színterévé teszik olyan emberek, akik egyéni sérelmeiket vagy politikai érdekeiket előbbre valónak tartják, mint a kórház egységét és működőképességének megőrzését. Fontosnak tartjuk, hogy kiálljunk a Szent Margit Kórház egységéért és a közösen elért eredményeink megvédéséért… Arra kérjük a politikai pártok helyi és országos képviselőit , valamint az itt élő polgárokat és a kórház valamennyi dolgozóját, ne engedjék, hogy az intézmény politikai hadszíntérré, hatalmi harcok eszközévé váljon.”

Az intézmény egyik főorvosától megtudtuk: a péntek reggel néhány óra alatt több mint 130-an írták alá a petíciót a kórházban munkára jelentkező mintegy 200 dolgozó közül, és a szignók azóta csak gyűlnek. Több tucatnyian ugyan a petíció tartalmával egyetértettek, de nem kívántak az aláírásgyűjtésben részt venni. Szerintük ugyanis nem a nyilatkozat aláírásával, hanem a mindennapi munkájukkal és együttműködésükkel igazolják lojalitásukat – tette hozzá főorvos, aki az akció egyik kezdeményezője. Az intézmény korábbi közleménye szerint Imreh Domonkost az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt mentette fel a Szent Margit Kórház főigazgatója. Mint írták, ez nem egy hirtelen döntés eredménye volt, hiszen erről a főorvost a főigazgató már 2018 szeptemberében tájékoztatta.

Egyes sajtóhírek szerint a sebészek felmondásában a főorvos nyugdíjazása mellett az önként vállalt túlmunka díjának csökkentése is szerepet játszott. A kórház vezetése szerint a mindennapi kötelező ügyeleti ellátás bevezetésekor, azaz 2016 áprilisától az osztály orvosai csak úgy vállalták az önkéntes túlmunkát, ha kiemelt ügyeleti díjazásban – 300 százalékos ügyeleti díjban – részesülnek. Később az osztály orvosi létszáma közel kétszeresére nőtt, a központi béremelés révén pedig a szakorvosi bérek bruttó havi 206 ezer forinttal emelkedtek. A kórházvezetés 2018-ban kezdeményezte a kiemelt ügyeleti díj felülvizsgálatát, melynek kis mértékű csökkentését az orvosok akkor elfogadták, de ez még mindig 270 százalékos túlmunka-díjat jelentett. Miután az orvoslétszám tovább nőtt, a kórház tartozásállománya a béremelések miatt folyamatosan emelkedett, a menedzsment a kiemelt ügyeleti díjról szóló megállapodást nem hosszabbította meg. Arra hivatkoztak, hogy a kiváltó okok megszűntek, az extradíjazás fenntartása az intézményen belül jelentett volna bérfeszültséget a többi, legalább ekkora ügyeleti terhelésnek kitett osztályok orvosaival szemben. Ezt követően a menedzsment egy 160 százalékos ügyeleti díjazásra tett javaslatot, amit a sebészeti osztály orvosai december hónapra el is fogadtak.