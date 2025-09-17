Tavaly már volt érdemi bevétel, de a veszteség így is tovább növekedett.
A beszállítók mindezt vegyes érzelmekkel fogadták.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy sem a múzeum tartalmáról, sem annak működtetése kapcsán nem jött létre egyetértés a zsidó szervezetek között – közölte a Miniszterelnökségi Sajtóiroda a Népszava kérdésére.
Már nem az az EMIH fennhatóságába tartozik a régóta üresen álló, átadásra váró józsefvárosi emlékközpont. Egyelőre azonban nem világos, hogy mi következik a az Orbán-kormány döntéséből.
A Milton Friedman Egyetem úgy véli, a tüntetések és petíciók nem hagynak teret a higgadt, szakmai párbeszédnek, amely a felmerülő kérdések tisztázásához vezethetne.
Köves Slomó rabbi meglepően jól fogadta, hogy a Mazsihisz új elnöke a Páva utcai emlékközpont fennhatósága alá vonná a Józsefvárosi pályaudvar helyén létrehozott épületegyüttest.
Az EMIH vezető rabbija úgy véli, az ellenzéki politikusnak is meg kell adni a megtérés lehetőségét, de bőven akadnak kétségei, mennyire volt őszinte a Jobbik elnökének gesztusa.
Még nem állnak rendelkezésre a kiállítási koncepció kivitelezéshez szükséges anyagi források – nyilatkozta lapunknak az EMIH vezető rabbija. Ezúttal nem bocsátkozott jóslásokba arról, várhatóan mikor adják át a Sorsok Házát.
Az egyházak közös családvédelmi nyilatkozatába a Köves Slomó vezette EMIH javaslatára került be az a kiegészítés, ami tiltakozást váltott ki a Mazsihisz részéről. Az ominózus mondat az EMIH szerint félreérthető formában jelent meg.
Ezúttal Heisler András, a Mazsihisz elnöke kezdeményezett vallási bírósági eljárást az EMIH vezető rabbija ellen. „Állok elébe” – közölte kérdésünkre Köves Slomó.
Az EMIH vezető rabbija „Isten létezésében bizonytalan textilvállalkozónak” minősítette a Mazsihisz elnökét.
A hitközség vezetője szerint hazugság, hogy szó nélkül hagyták a borsodi jobbikos jelölt indulását.
A vezető rabbi szerint a baloldali médiában „betegesen gyanakvó” helyzet miatt adják át részesedésüket a Pesti Hírlap tulajdonosának, Milkovics Pálnak.
Az elmúlt héten 5 közösségi tag, köztük Köves Slomó rabbi lett beteg könnyű lefolyású vírusos tünetekkel.
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség csütörtöki rendkívüli közgyűlésén döntöttek arról, hogy a szervezet rövid neve arra módosul: EMIH Magyar Zsidók Szövetsége.
Ezt hétfőn közölték, hozzátéve: korszerű színházterem, kisebb előadóterek és egy művészeti galéria is létesül.
Heisler András Facebookon tett fel kérdéseket Kósának, Köves Slomó egy lapban utasította vissza az általánosításokat.
Köves Slomó nyilatkozatban reagált lapunk azon felvetésére, hogy Semjén Zsolt olyan kategóriába sorolta az EMIH-et, ami nincs.
A miniszterelnök-helyettes vasárnap jelentette be: átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, amelynek értelmében az EMIH a „legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik”.
Átfogó megállapodást kötöttek a kormánnyal, a legmagasabb kategóriában válik elismert egyházzá az EMIH.
A kormány 2019-es átadást jelentett be, de Köves Slomó rabbi nehezen tudja elképzelni, hogy így lesz.
Számunkra ez vállalhatatlan, ebben a történelemhamisításban nem veszünk részt – nyilatkozta Heisler András, a Mazsihisz elnöke a Népszavának.
Az utóbbi hónapokban végképp világossá vált, mi fontos nekünk és mi fontos a Köves Slomó által vezetett Egységes Magyarországi Izraelita Zsidó Hitközségnek (EMIH) - közölte a Mazsihisz.
Három éve üresen áll a Józsefvárosi pályaudvaron létrehozott holokausztmúzeum, mert viták voltak arról, mit és hogyan mutassanak be. Még kétmilliárdot költenek rá, de jövőre megnyílhat.
A Mazsihisz elmagyarázta, miért nem foglal állást „a Jobbik képeslapküldési szokásainak rendkívül nagy horderejű ügyében”.
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) köszönetét fejezi ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, aki háromnapos látogatásával azt üzente, a magyar zsidóság a múlt fájdalmait nem felejtve, de a jövőbe nézve, büszkén élheti meg zsidó identitását - olvasható a szervezet pénteki közleményében.
Kéttannyelvű zsidó gimnáziumot nyit 2017 szeptemberében Óbudán az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) - közölte a szervezet. A felmenő rendszerben induló, 1+4 osztályos Maimonidész Angol-Magyar Kéttannyelvű Zsidó Gimnáziumban a tervek szerint kis létszámú osztályokban tanulnak majd a diákok. A vallási tárgyakat angolul, a világi tantárgyakat magyarul oktatják majd, emellett idegen nyelvként a teljes képzés során tanítják a héber nyelvet is.
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) szeretetszolgálata, a Cedek a Honvédelmi Minisztérium támogatásával, a Magyar Honvédség és a HM Tábori Rabbinátus közreműködésével, önkéntesek segítségével ételosztást tartott a budapesti Felvonulási téren.
Az üldözött zsidóság kárpótlási iratanyagának a holokauszt-túlélőkkel foglalkozó intézeteknél van a helyük - közölte az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) csütörtökön.