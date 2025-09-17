Tévedés lett a vállalhatatlan mondatból

Az egyházak közös családvédelmi nyilatkozatába a Köves Slomó vezette EMIH javaslatára került be az a kiegészítés, ami tiltakozást váltott ki a Mazsihisz részéről. Az ominózus mondat az EMIH szerint félreérthető formában jelent meg.