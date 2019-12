Tanári bántalmazás, avagy pofontól a „fejbe kólintásig"

Bár tízen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket a január 26-i győri időközi polgármester-választásra, többségük számára úgy ért véget a megmérettetést, hogy az még igazából el sem kezdődött.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) legfrissebb, december 21-ei, esti adatai szerint ugyanis csupán négy jelöltnek sikerült összegyűjtenie az induláshoz szükséges ötszáz támogató aláírást. Közülük pedig egyelőre csak ketten, Dézsi Csaba András kardiológus, a kormánypártok és Pollreisz Balázs, az MSZP helyi vezetője, az ellenzéki pártok közös jelöltje lett hivatalosan is induló. Pollreisz egyébként korábban azt mondta, csupán ők ketten tekinthetők komolyan vehető aspiránsnak, a többi nyolc polgármester-jelölt csak zavaró tényező. Hegyi Szabolcs, a győri Momentum vezetője lapunknak erre reagálva azt mondta, az utcákon rajtuk és a fideszes jelölt stábján kívül nem láttak senkit. Balla Jenő vállalkozó, az Összefogás Győrért nevezetű civil szervezet önkormányzati képviselője el is ismerte sajtótájékoztatóján, hogy az ötszáz szignó nem kopogtatásból, hanem a „társadalom minden szeletét képviselő” támogatóitól jött be. Balla sajtótájékoztatóján röviden beszélt a programjáról is, az egyik fontos dolog szerinte, hogy az autóipar lassulásban van, ezért Győrnek fel kell készülnie az Audi visszaesésére. Balla októberben is próbálkozott, nagyjából négy százalékot kapott. A negyedik jelölt, akinek sikerült leadnia 500 aláírást Hajnal János. Róla érdemes megemlíteni, hogy december 11-én Facebook-eseményt hoztak létre, amelynek címe az volt: Utazás Győrbe Hajnal János lakossági fórumára. A Nyugati téren volt a gyülekező, az esemény szerint egy ember vett részt az utazáson. Hajnal politikai céljai meglehetősen zavarosak, egy friss bejegyzése például így szól: „Sok az éhező, egyre több a beteg, az egészségtelen, sőt mérgező élelmiszerek, az elektroszmog, az 5G, a chemtrail és más okok miatt, és rengeteg ember utcára került a bankok kapzsisága folytán.” Mások mellett polgármester szeretett volna lenni a szélsőjobboldali Mi Hazánk ajánlásával Géber József, aki vőfélyként dolgozik, valamint Ábrahám Róbert fővárosi vlogger is. Ábrahám nem óvatoskodott: egyik programpontjában 2000 darab új Audit ígért a győrieknek. Az időközi választást azért kellett kitűzni, mert az október 13-án a szűken győztes Borkai Zsolt lemondott a polgármesterségről. Borkairól még a kampányban jöttek elő kompromittáló szexképek és videók, valamint korrupciós ügyekbe is keveredett. Először a Fideszből lépett ki, majd a polgármesterséget is feladta. Az ellenzék pártjai sokáig előválasztással akarták eldönteni ki legyen a közös jelölt. Az is kiderült, hogy a korábbi aspiráns, a DK-s Glázer Tímea nem indul. Nemcsak ő nem akarta megmérettetni magát, úgy tudjuk legalább öt embert kerestek meg előzőleg a pártok, amelyek végül Pollreisz Balázs mögött sorakoztak fel. A Fidesz is sokáig hezitált, és végül a Győrben jól ismert Dézsi Csaba András orvos mellett döntött a kormánypárt.